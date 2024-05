Stand: 18.05.2024 13:37 Uhr A1: Eine Schwerverletzte nach Unfall mit vier Autos

Bei einem Auffahrunfall auf der A1 im Landkreis Diepholz ist am Freitag eine Frau schwer verletzt worden. Ein 41-Jähriger sei am Nachmittag in Höhe Brinkum mit seinem Wagen erst in die Leitplanke gefahren und dann auf ein vor ihm fahrendes Auto mit Wohnwagen, teilte die Polizei mit. Durch den Zusammenprall löste sich der Anhänger. Zwei Autos stießen mit ihm zusammen. Eine 22-jährige Fahrerin wurde laut Polizei schwer verletzt. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Für Aufräum- und Reinigungsarbeiten wurde die Strecke gesperrt, der Verkehr staute sich. Den Schaden schätzt die Polizei auf 45.000 Euro.

