Entflohener Sexualstraftäter in den Niederlanden festgenommen Stand: 17.05.2024 17:43 Uhr Ein in Leer entflohener Sexualstraftäter ist in den Niederlanden festgenommen worden. Der Mann war in der Sicherungsverwahrung in Meppen untergebracht und entkam bei einem begleiteten Ausgang.

Niederländische Polizisten haben den 63-Jährigen am Freitagnachmittag in der Nähe von Zwolle in der Provinz Overijssel festgenommen. Das hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mitgeteilt. Der Mann war seit Donnerstagmittag flüchtig. Nach dem 63-Jährigen wurde seither laut Polizei großflächig gesucht. Er ist wegen mehrfacher Vergewaltigung verurteilt und war in der Sicherungsverwahrung im Strafvollzug in Meppen untergebracht.

Was bedeutet Sicherungsverwahrung? Die Sicherungsverwahrung ist eine freiheitsentziehende Maßregelung mit dem Zweck, die Allgemeinheit zu schützen und gefährliche Täter zu bessern. Sie wird bei Personen verhängt, bei denen nach Einschätzung des Gerichts der Hang besteht, auch zukünftig erhebliche und für die Allgemeinheit gefährliche Straftaten zu begehen. Laut Strafgesetzbuch betrifft dies insbesondere Taten, die sich gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung richten. Die Sicherungsverwahrung schließt sich an die Verbüßung einer Haftstrafe an und ist grundsätzlich nicht zeitlich begrenzt. Ihre Fortdauer wird in regelmäßigen Abständen von der zuständigen Strafvollstreckungskammer überprüft. Sie kommt erst ab einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren in Betracht. Die Sicherungsverwahrung muss sich deutlich vom Strafvollzug unterscheiden und räumlich getrennt vollzogen werden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.05.2024 | 12:00 Uhr