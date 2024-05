Stand: 18.05.2024 15:13 Uhr Mit Gaskartusche gespielt: Zehnjähriger schwer verletzt

Ein Junge ist in Wustrow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) durch eine Gaskartusche schwer verletzt worden. Nach Feuerwehrangaben hatte das zehnjährige Kind am Freitagabend in einem Gartenhaus mit der Kartusche gespielt. Dabei sei vermutlich Gas ausgetreten und habe sich entzündet. Der Junge zog sich Verbrennungen zweiten Grades an den Beinen und am Oberkörper zu. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Spezialklinik. Etwa 30 Rettungskräfte waren im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 18.05.2024 | 14:00 Uhr