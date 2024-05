Kunstfestspiele: Erdkugel will zur Eröffnung nicht leuchten Stand: 17.05.2024 08:20 Uhr Mit einer schwimmenden, von innen leuchtenden Erdkugel hätten die Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover beginnen sollen - aber die Erleuchtung ist ausgeblieben. Festivalchef Ingo Metzmacher nahm es mit Humor.

von Agnes Bührig

Ingo Metzmacher zählt den Countdown: "Drei, zwei, eins ..." - doch es passiert nichts. Eigentlich hätte die zehn Meter große Weltkugel mit dem Druck auf einen roten Knopf erstrahlen sollen. Doch nur sphärische Musik, die ebenfalls zum Kunstwerk von Luke Jarrams gehört, erklingt. Der Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen, Ingo Metzmacher, kommentiert: "Houston, we have a problem!". An die Welt, wie sie ein Astronaut sieht, erinnert das Werk des Künstlers aus Bristol trotzdem. "Das alles ist aus hoch aufgelöstem Bildmaterial der NASA entstanden", erklärt Luke Jarrams. "Es ermöglicht dem Publikum, mit den Augen eines Austronauten zu sehen, als würde man in der Schwärze des Raumes schweben."

Ein ganz anderes Wunder des Lebens erkundet der Klang- und Raumkünstler Emeka Ogboh mit seiner Installation Nzuko: Die Versammlung. Wie auf dem nigerianischen Dorfplatz seiner Kindheit, können sich Menschen in seinem Installationsraum im Arne-Jacobsen-Foyer begegnen, auf den Kissen niederlassen, bezogen mit bunten, afrikanischen Akwété-Stoffen und reden, Musik hören. "Es gibt zwei Sänger aus dem Off", beschreibt der Künstler seien Installation, "die aus zwei Lautsprecher im Raum erklingen. Jeder von ihnen repräsentiert einen Sänger, eine unterschiedliche Stimme. Sie werden vervielfältigt und erklingen als Chor, der verschiedene Volkslieder des Volkes der Igbo singt."

Kunstfestspiele Herrenhausen: Ein politischer Auftakt

Einen anderen Aspekt des Lebens, der Politik, widmen sich der US-Amerikaner Ben Kim und der russische Pianist Mark Taratushkin. Wie einst das politische Ping Pong zwischen Nixon und Mao in den 1970er Jahren, werfen sie sich zum auftkat der Festspiele die Noten zu. "Rhapsody in Blue“ trifft auf "Der gelbe Fluss", komponiert während der Kulturrevolution in China. Erarbeitet hat das der aus Singapur stammende Künstler Ming Wong: "Ein Jahr bevor Nixon Mao traf, schickte er die amerikanische Tischtennismannschaft nach Peking, um mit der chinesischen Nationalmannschaft ein Freundschaftsspiel zu spielen. Und danach nutzten sie auch die Diplomatie der klassischen Musik: Orchester aus Europa und Amerika begannen, nach Peking zu reisen, um vor dem chinesischen Publikum aufzutreten."

Es schwingt die Hoffnung auf Frieden mit in diesen ersten Arbeiten, die die Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover eröffnen. Zusammenkommen und gemeinsam hören, auf das Wunder der Erde gucken, Ping-Pong-Diplomatie mit Musik und Tischtennis. Ein politischer Auftakt.

