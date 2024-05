Heute Internationaler Museumstag - Museen laden zum Mitmachen ein Stand: 19.05.2024 00:00 Uhr Kostenlos ins Museum: Am Internationalen Museumstag ist dies heute in mehr als 100 Einrichtungen in Niedersachsen und Bremen möglich. Die Häuser animieren zum Entdecken.

Eine Fotobox für Familien plant das Kreismuseum Peine. Hier zeigt die aktuelle Sonderausstellung "Peine800 - eine Stadt erzählt" wie ein Regionalmuseum zeitgemäß Themen aufbereiten kann. Das Kreismuseum ist offizieller Auftaktort in Niedersachsen für den Internationalen Museumstag 2024. Dieser steht in diesem Jahr unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken".

Vielfalt der Museen erleben

Die teilnehmenden Museen wollen sich als Orte des Wissens und des gesellschaftlichen Miteinanders präsentieren. "Der Tag bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Vielfalt und Bedeutung unserer Museen zu würdigen", sagt Thomas Overdick, Geschäftsführer des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen. Etwa 280 Aktionen sind in den Museen geplant.

Porzellan, alte Telefone, Brot backen

Wie der Henkel an die Tasse kommt, das erfahren Besucherinnen und Besucher beispielsweise im Museum Schloss Fürstenberg (Landkreis Holzminden). Das Schlossensemble beherbergt das einzige Porzellanmuseum Norddeutschlands. Auch das Zisterzienser-Museum im Kloster Walkenried (Landkreis Göttingen) öffnet am Pfingstsonntag kostenfrei für Besucher. Diese bekommen hier Einblick, welche Rolle das Kloster für die Wasserwirtschaft im Harz gespielt hat. Um alte Telefone geht es im Fernmeldemuseum Leer in Ostfriesland. Und in Mardorf (Region Hannover) wird im Heimatmuseum der Steinofen angeheizt. Museumsbesucher können hier ihren eigenen Brotteig mitbringen und backen lassen.

Einblicke hinter die Kulissen

Bundesweit beteiligen sich mehr als 1.400 Museen am internationalen Aktionstag. Viele bieten Sonderführungen an, geben Einblick hinter die Kulissen oder feiern kulinarische Museumsfeste. Das gesamte Programm ist auf der Internetseite des Museumstages zu finden. In diesem Jahr findet der Aktionstag bereits zum 47. Mal statt.

