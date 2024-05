Stand: 18.05.2024 10:22 Uhr Vermisster 67-Jähriger aus Göttingen ist wieder da

Ein seit Freitagabend vermisster Mann aus Göttingen ist gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 67-Jährige am Samstag wohlbehalten im Stadtgebiet angetroffen. Der Mann sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, um dort ärztlich begutachtet zu werden. Zuvor hatten die Beamten per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten gesucht. Es wurde befürchtet, er könne sich in einer hilflosen Lage befinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min