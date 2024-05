Pfingstwochenende: Das Wetter im Norden zeigt sich wechselhaft Stand: 17.05.2024 07:37 Uhr Das sonnige und warme Wetter der vergangenen Tage hält sich nicht über das lange Pfingstwochenende. Zunächst wird es in Westniedersachsen durchwachsen, dann auch im übrigen Norden.

"Pfingsten wird nicht so schön", sagt Meteorologe Lutz Beckebanze vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Hamburg. Das sonnige Wetter werde sich nicht halten. Ab Freitag ziehen ihm zufolge zunehmend Schauer und Gewitter über Norddeutschland auf, am nassesten werde es voraussichtlich am Pfingstsonntag.

Wochenende beginnt vielerorts heiter

Zum Start ins lange Wochenende steigen heute die Temperaturen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern noch ortsweise auf 26 Grad. Auf den Ostfriesischen Inseln und an der Ostseeküste werde es kühler, so Beckebanze am Donnerstag gegenüber NDR Niedersachsen. Vielerorts werde das Wetter voraussichtlich heiter - je weiter es nach Westen ginge dagegen regnerischer. In Hamburg etwa werde die Sonne wohl lange scheinen, in Bad Bentheim dagegen kaum. In West- und Südniedersachsen sollten die Menschen vorsorglich einen Regenschirm mitnehmen, morgens seien auch in anderen Landesteilen Schauer möglich.

Samstag zieht von Süden her Regen auf

Am Samstag fallen die Temperaturen um mehrere Grad. Im ganzen Norden dürfte es dem Meteorologen zufolge nicht wärmer als 22 bis 24 Grad werden, an der Ostsee maximal 19 Grad. Die meisten Sonnenstunden dürften die Menschen in Nordfriesland genießen können, die wenigsten die Menschen im Süden. Von dort her ziehen demnach Schauer und Gewitter auf, die zunächst den Westen Niedersachsens und ab den Mittagsstunden auch den Süden treffen und am Abend Hamburg erreichen können. Auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern seien Schauer nicht ausgeschlossen, sagt Wetterexperte Beckebanze. Zum Abend nehme die Regenwahrscheinlichkeit ab, die Temperaturen fielen in der Nacht voraussichtlich auf 9 bis 13 Grad.

Pfingstsonntag Schauer und Gewitter im ganzen Norden

Mit schlechtem Wetter müssen die Menschen zeitweise fast im gesamten Norden am Sonntag rechnen. Vielerorts werde es Gewitter geben. Am unwahrscheinlichsten sei Regen - zumindest vormittags - im Westen an der Grenze zu den Niederlanden. Nachmittags seien auch dort Schauer möglich. Die Temperaturen steigen in vielen Regionen im Norden auf bis zu 22 Grad. Nachts nehmen Schauer und Gewitter bei Temperaturen von bis zu 11 Grad ab.

Temperaturen steigen zum Wochenstart

Eine Prognose für das Wetter am Pfingstmontag ist Meteorologe Beckebanze zufolge noch schwierig. Derzeit sehe es für Schleswig-Holstein und Ostfriesland nach verbreiteten Gewittern aus. Zudem werde es wohl etwas wärmer - mit bis zu 23 Grad in Schleswig-Holstein, bis zu 24 Grad in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern und bis zu 22 Grad in Hamburg. Wie lange in welchen Regionen die Sonne scheine, sei noch unklar. Am Dienstag werde es bei bis zu 24 Grad wohl insgesamt heiterer bei geringerer Regenwahrscheinlichkeit.

