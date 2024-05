Stand: 18.05.2024 14:30 Uhr Dornum: Autofahrer nach Unfall mit Traktor schwer verletzt

In Dornum (Landkreis Aurich) ist ein Autofahrer bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Der 47-Jährige kam am Samstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zuvor hatten sich zwei Trecker touchiert, einer streifte danach den Wagen des Mannes, woraufhin der Trecker und das Auto in einen Graben rutschten.

VIDEO: Zusammenstoß mit Trecker: Autofahrer schwer verletzt (1 Min)

