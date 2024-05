Stand: 18.05.2024 13:07 Uhr Feuer in Geflüchteten-Unterkunft - Bewohner springt aus Fenster

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Göttingen ist am Freitag ein Mensch verletzt worden. Als die Feuerwehr an den Zietenterrassen ankam, brannte ein Zimmer im zweiten Stock, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Bewohner sprang demnach vermutlich aus Panik aus dem ersten Stock. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand von zwei Seiten. Die betroffene Wohnung sei ausgebrannt und von der Polizei beschlagnahmt worden. 14 Personen wurden nach Angaben der Stadt "unmittelbar in anderen Häusern untergebracht und mit dem Nötigsten ausgestattet". Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

VIDEO: Göttingen: Mensch bei Feuer in Unterkunft für Geflüchtete verletzt (1 Min)

