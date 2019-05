Stand: 14.05.2019 08:45 Uhr

Live: Landtag stimmt über neues Polizeigesetz ab

Der Niedersächsische Landtag kommt von heute an bis Donnerstag zu einer neuen Plenarwoche zusammen. Eines der zentralen Themen ist die Abstimmung über das reformierte niedersächsische Polizeigesetz. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU bringen den Gesetzesentwurf am Dienstag in den Landtag ein. Darüber hinaus gibt es zum Thema eigene Anträge von den Oppositionsfraktionen FDP, Grüne und AfD. Die Gesetzesreform ist umstritten. Erst am Wochenende demonstrierten in Hannover rund 1.600 Menschen gegen das geplante Gesetz. NDR.de überträgt die Landtagssitzung live.

Ausgewählte Themen heute

Ausgewählte Themen am Mittwoch

Ausgewählte Themen am Donnerstag

Dringliche Anfrage zur Zukunft der Braunschweiger Landessparkasse und der Nord/LB

Landtag ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Nach dem Fall Lügde: AfD beantragt Einrichtung einer Kinderschutzkommission

Diskussion über Reform der Grundsteuer

Diskussion über Tempolimit auf Autobahnen

Wer sitzt wo im Landtag?

