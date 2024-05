Stand: 17.05.2024 12:30 Uhr Bad Gandersheim fragt sich: Wo sind unsere schwarzen Schwäne?

Die Stadtverwaltung in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) überrascht mit einer kuriosen Vermisstensuche: Die schwarzen Schwäne "Albert" und "Victoria" und ihr Nachwuchs sind verschwunden. Das Schwanenpaar war zur Landesgartenschau im vergangenen Jahr aus Bayern nach Niedersachsen gebracht worden. Die Organisatoren hofften damals, dass die Tiere sich am Osterbergsee zu Hause fühlen würden - offenbar nicht. Laut Stadt haben sich bereits Leute gemeldet, die die Schwäne auf der Gande gesichtet haben. Das heißt, sie sind nicht komplett verschwunden, nur eben nicht mehr auf dem Osterbergsee. Zudem: Schon in ihrer alten Heimat waren sie mehrfach vermisst worden. Die Stadt bittet weiterhin Anwohner und Besucher, die die Schwäne gesehen haben, um Hinweise unter der Telefonnummer (05382) 7 30. Sie warnt davor, die Tiere einzufangen oder anzulocken.

