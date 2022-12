Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Niedersachsen

In Fernverkehrszügen ist eine FFP2-Maske Pflicht. Mit Beginn des Oktober sind die neuen Regeln in Kraft getreten. mehr

Corona-Tests sind in einem zugelassenen Testzentrum möglich sowie in Apotheken und Arztpraxen , die diesen Service anbieten. Auch darf dafür geschultes Personal beim Arbeitgeber einen Schnelltest durchführen oder einen Selbsttest beaufsichtigen und diesen offiziell bescheinigen. Die getestete Person kann mit dieser Bescheinigung 24 Stunden lang überall hingehen, wo ein Test-Nachweis benötigt wird.

Seit dem 1. Juli sind Bürgertests nur noch für wenige Gruppen kostenlos . Dazu gehören zum Beispiel: Kinder unter fünf Jahren und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Virus geimpft werden können. Außerdem Infizierte, die sich aus einer Isolation "freitesten" lassen wollen , und Personen, die jemanden in einem Krankenhaus oder einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen. Ebenfalls kostenlos ist der Corona-Test für Personen, die mit einer infizierten Person im selben Haushalt leben oder gelebt haben, pflegende Angehörige sowie Assistentinnen und Assistenten, die von Menschen mit Behinderungen angestellt sind. Personen mit Symptomen gehören ausdrücklich nicht dazu . Sie sollen sich an ihre Hausärztin oder ihren Hausarzt wenden.

Wer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist, muss sich unverzüglich für fünf Tage in häusliche Isolation begeben. Es wird empfohlen, an fünf Tagen nach dem Ende der Pflicht zur Isolierung täglich einen Selbsttest durchzuführen oder einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen und sich bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses weiter zu isolieren. Der Impfstatus hat dabei keine Auswirkungen auf die Pflicht zur Isolation. Enge Kontaktpersonen von Infizierten sollten sich für fünf Tage in Quarantäne begeben.

An Niedersachsens Schulen und Kindertagesstätten gibt es keine Test- und keine Maskenpflicht mehr . Freiwillige Tests werden aber empfohlen. Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte erhalten bis zum Jahresende zwei Tests pro Woche. Unterrichtet wird in Präsenz.

Vorgesehen sind laut Gesundheitsminister Daniela Behrens (SPD) Maßnahmen in zwei Stufen: Sollte die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 15 liegen und die Intensivbettenauslastung durch Covid-19-Patienten zehn Prozent erreicht haben, sollen eine Maskenpflicht für Gastronomie und Veranstaltungen und tagesaktuelle Corona-Tests unabhängig vom Impfstatus eingeführt werden. Die zweite Stufe kann nur dann in Kraft treten, wenn der Landtag zuvor eine konkrete Gefahr etwa wegen einer massiven Belastung des Gesundheitssystems feststellt. Konkret muss dafür laut Behrens die Hospitalisierung einen Wert von mehr als 20 und die Intensivbettenbelegung einen Wert von mehr als 15 Prozent erreichen. In diesem Fall wäre das Tragen von FFP2-Masken in Innenräumen wieder Pflicht. Zudem müssten Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse im Unterricht Maske tragen und sich zweimal wöchentlich auf eine Corona-Infektion hin testen. In Gastronomie und öffentlich zugänglichen Räumen würden zudem Hygienekonzepte und Abstandsregeln wiederkehren.