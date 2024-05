Stand: 17.05.2024 21:05 Uhr Sexueller Kindesmissbrauch in Lohne? Verdächtiger festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstag einen wegen sexuellen Missbrauchs gesuchten Mann aus Lohne (Landkreis Vechta) festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sei man durch intensive Ermittlungen auf den jungen Mann gekommen. Der Verdächtige soll am 9. Mai zwei Grundschüler an einem öffentlichen Bücherschrank angesprochen haben. Eines der beiden Kinder sei daraufhin sexuell missbraucht worden, teilte die Polizei mit. Den anderen Jungen habe der Verdächtige ebenfalls versucht, zu sich zu locken. Eine aufmerksame Anwohnerin war laut Polizei aufgrund ihres bellenden Hundes auf die Situation aufmerksam geworden, woraufhin der Täter zunächst auf einem Fahrrad flüchten konnte. Nach der Festnahme des Mannes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung durchgeführt, bei der mögliche Beweismittel gefunden wurden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde demnach am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

