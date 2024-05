Stand: 17.05.2024 09:35 Uhr Fast im Elb-Schlick ertrunken: Feuerwehr rettet fünf Schafe

Feuerwehrleute haben am Donnerstag in Klein-Rosenweide (Landkreis Harburg) fünf Deichschafe aus dem Elb-Schlick gerettet. Ein Angler hatte die Tiere bemerkt und sich bei der Feuerwehr gemeldet. Als die Einsatzkräfte ankamen, seien die Tiere bereits merklich erschöpft gewesen, sagte Ortsbrandmeister Sören Brendel. Die Tiere befanden sich demnach kurz vor der Flut dicht an der Wasserkante und hatten sich bei ihren Befreiungsversuchen nur noch tiefer eingegraben. Eines der Schafe habe nicht einmal mehr blöken können. Gesichert durch Leinen und flach hingelegte Leitern stiegen drei Feuerwehrmänner in Wathosen in den Schlick und befreiten die Tiere. Die zur Hälfte mit schwarzem Schlick bedeckten Schafe trabten anschließend zurück zu ihrer Herde am Deich.

