Bund streicht Förderung für Kitas: Niedersachsen will das verhindern Stand: 16.05.2024 13:49 Uhr Die Bezuschussung des Bundes sollte die Qualität der Betreuung von Kindern verbessern. 2025 läuft diese Bezuschussung aus und stellt die Länder vor neue Schwierigkeiten.

von Katharina Seiler

Für Niedersachsen geht es um rund 190 Millionen Euro im Jahr. So viel hat der Bund in den vergangenen zwei Jahren jeweils für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung gezahlt. Das Geld kommt aus dem Kita-Qualitätsgesetz - auch bekannt als Gute-Kita-Gesetz.

Kita Bezuschussung für mehr Fachkräfte und Sprach-Kitas

In Niedersachsen wird der überwiegende Teil des Geldes für mehr und besser ausgebildete Fachkräfte und für die Sprach-Kitas eingesetzt. Erfolgreich, wie die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) findet. Sollten diese Mittel ab 2025 wegfallen, wären diese Erfolge in Gefahr, sagt sie. Deshalb ist Niedersachsen einem Bundesratsantrag von Schleswig-Holstein beigetreten, in dem gefordert wird, dass sich der Bund weiterhin an der frühkindlichen Bildung beteiligen soll.

Länder fordern: Qualität der Kitas muss dauerhaft verbessert werden

Das Gute-Kita-Gesetz war 2019 in Kraft getreten, das Kita-Qualitätsgesetz schloss sich für die Jahre 2023 und 2024 an. Das Ziel sollte sein, dass der Bund die Länder dabei unterstützt, die Qualität der frühkindlichen Betreuung zu verbessern. Zusammen mit den Ländern definierte er Standards und legte sie vertraglich fest. Während diese Standards - wie ein bestimmter Fachkraft-Kind-Schlüssel - für die Länder weiter gelten würden, liefen die Bundeszuschüsse für die Länder aber zum Ende diesen Jahres aus, kritisiert Kultusministerin Hamburg.

Antrag im Bundestag soll Gelder für Kitas retten

Deshalb wenden sich die Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland in einem Entschließungsantrag gegen die Streichung der Bundesmittel, der am Freitag vom Bundesrat beschlossen werden soll. Die Länder fordern, dass der Bund zu seiner Verantwortung stehen und sich dauerhaft finanziell beteiligen solle, wie es in dem Antrag heißt. Außerdem solle er die Länder dabei unterstützen, Fachkräfte zu gewinnen, denn nur so lasse sich das Kita-Angebot verbessern. Die zuständigen Ausschüsse des Bundesrates haben sich diesen Forderungen bereits über Parteigrenzen hinweg angeschlossen.

