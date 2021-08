Armutskonferenz Niedersachsen: 100.000 Sozialwohnungen nötig Stand: 04.08.2021 17:10 Uhr Die Gesellschaft droht sich weiter zu entzweien - so das Ergebnis der Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen. Als einen Grund nennt sie den angespannten Wohnungsmarkt in Deutschland.

"Allein in Niedersachsen fehlen über 100.000 bezahlbare Wohnungen", sagte LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze am Mittwoch. Mehr als 40 Prozent aller Haushalte in Oldenburg, Hannover, Braunschweig und Osnabrück würden deutlich mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für ihre Miete ausgeben. Nach Ansicht der Landesarmutskonferenz braucht es eine gemeinnützige Landeswohnungsbaugesellschaft. Zudem müssten mindestens 100.000 Sozialwohnungen bereitgestellt werden.

Weniger übrig als der Regelsatz

Fast 1,1 Millionen Haushalten in Deutschland bleibt nach Abzug der Miete weniger als das Existenzminimum zum Leben übrig, so eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Dies bedeute, dass nahezu 13 Prozent der Mieterhaushalte in deutschen Großstädten in einer prekären wirtschaftlichen Lagen seien. "Besonders katastrophal ist die Situation für Alleinerziehende - zu 90 Prozent Frauen - mit einem Armutsanteil von weit über 40 Prozent", sagte Gleitze. Nach Zahlung der Miete habe jedes vierte alleinerziehende Elternteil weniger Geld übrig als im Arbeitslosengesetz als Regelbedarf festgelegt sei.

