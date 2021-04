Althusmann will Außengastronomie ab 10. Mai wieder öffnen Stand: 30.04.2021 08:08 Uhr Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) strebt Lockerungen für die Gastronomie an: Liegt der regionale Inzidenzwert unter 100, sollte ihm zufolge die Außengastronomie öffnen dürfen.

"Die Gefahr einer Corona-Infektion lauert vor allem drinnen, nicht draußen", sagte Althusmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Unter Berücksichtigung bestimmter Auflagen wie einem Hygienekonzept, einer digitalen Kontaktnachverfolgung, möglicher Tischreservierung und einer festgelegten Sperrstunde sollten Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche bei einer entsprechend niedrigen lokalen Inzidenz öffnen dürfen, so der Minister. Er sprach sich dafür aus, dies in der neuen Corona-Verordnung zu regeln, die ab dem 10. Mai in Kraft treten soll.

Dehoga: "Branche würde jeden sinnvollen Weg mitgehen"

Zuspruch erhält Althusmann vom Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Niedersachsen, Rainer Balke. Er sprach gegenüber der NOZ von einem "in dieser Phase absolut notwendigen Zeichen". Seit November befindet sich die Branche im Lockdown. Zuvor hatte sie bereits im vergangen Frühjahr über Wochen schließen müssen. Eine Teilöffnung sei daher dringend erforderlich, um zu signalisieren, dass es mit der Branche wieder aufwärts gehe, sagte Balke. Um diese Öffnung zu erreichen würde das Gastgewerbe "jeden sinnvollen Weg mitgehen".

Gastronomen schicken leere Kochtöpfe an Politiker

Gastronomen in Niedersachsen hatten Anfang der Woche mit einer Aktion auf ihre prekäre Lage wegen der coronabedingten Schließungen aufmerksam gemacht. Sie schickten mehr als 1.000 leere Kochtöpfe an Landes- und Bundespolitiker - mit der Bitte, sie gefüllt mit Rezepten und Ideen für einen Weg aus der Krise wieder zurückzuschicken.

