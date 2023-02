15-Jährige eingesperrt? Polizei sucht nach vermisstem Mädchen Stand: 07.02.2023 11:40 Uhr Seit dem 1. Februar wird eine 15-Jährige aus Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) vermisst. Die Polizei ermittelt und hat ein Foto von der Jugendlichen veröffentlicht.

Erste Zeugen haben sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen bei der Polizei gemeldet. Sie wollen die 15-Jährige im Raum Delmenhorst gesehen haben. Laut Ermittlern war die Jugendliche am vergangenen Mittwoch nach der Schule im Ortsteil Bookholzberg nicht nach Hause gekommen. Zunächst meldete sie sich den Angaben zufolge noch bei ihrem Vater und erklärte, sich am Hauptbahnhof in Bremen aufzuhalten. Dann sei der Kontakt zur Familie abgebrochen, so die Polizei.

Handy-Nachricht: Werde festgehalten und geschlagen

Die Ermittler sind zunächst nicht davon ausgegangen, dass sich die 15-Jährige in Gefahr befinden könnte. Das änderte sich, nachdem sie erfuhren, dass die junge Frau eine Handy-Nachricht an einen Bekannten verschickt hat. Darin gab sie an, gegen ihren Willen festgehalten und geschlagen zu werden. Die Polizei suchen nun öffentlich nach der Jugendlichen und veröffentlichte am Montag ein des Mädchens. Wer die junge Frau gesehen hat, sollte sich unter der Telefonnummer (0 44 31) 94 10 an die zuständige Polizei in Wildeshausen wenden.

07.02.2023