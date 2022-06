100 Milliarden Euro für Bundeswehr - Niedersachsen profitiert Stand: 02.06.2022 15:00 Uhr Am Freitag dürfte der Bundestag das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr beschließen. Auch Bundeswehrstandorte in Niedersachsen profitieren von dem "Sondervermögen" - mindestens indirekt.

Den Planungen zufolge sollen unter anderem große militärische Einheiten angeschafft werden, wie zum Beispiel der Schützenpanzer Marder oder der Transportpanzer Fuchs. Das stärkt niedersächsische Standorte wie Munster, denn mehr Geräte brauchen mehr Soldaten, die sie bedienen. Weitere Seefernaufklärer, die ebenfalls angeschafft werden sollen, werden wiederum den Standort der Marineflieger in Nordholz aufwerten. Und die geplanten neuen Korvetten und Fregatten sowie weitere Mehrzweckkampfboote stärken Marinestandorte wie Wilhelmshaven.

Auch Zulieferer dürften profitieren

Wenn die Aufträge für den Bau der zusätzlichen Marineschiffe dann auch noch an norddeutsche Werften gegen sollten, könnte das über Jahre Arbeitsplätze sichern. Am Bau der Korvetten etwa hat ein Zusammenschluss der norddeutschen Werften Lürssen, Thyssen Krupp Marine Systems und German Naval Yards Interesse. Diese Unternehmen haben unter anderem auch Standorte in Niedersachsen. Profitieren würden dann auch die Zulieferer, die dann ebenfalls an dem Bau der Boote beteiligt wären.

