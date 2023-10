Der ARD Radio Tatort im Norden

Teamwechsel nach 15 Jahren: ab November ermitteln Gina Scarafilo (Nina Kronjäger), Philipp von Treuenfels (David Vormweg) und Jules Dombrowski für den NDR. Als kleine Spezialeinheit der mächtigen Staatsanwaltschaft Verden an der Aller sollen sie sich um Extremismus in Niedersachsen kümmern. Der neue ARD Radio Tatort von Krimi-Bestsellerautorin Simone Buchholz – ab dem 10. November in der ARD Audiothek!