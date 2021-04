Sendedatum: 19.04.2008 21:05 Uhr Schmutzige Wäsche

Kriminalhörspiel von Matthias Wittekindt

In Norddeutschland ist gefälschte Sportbekleidung aufgetaucht und wird billig, aber gewinnbringend verkauft. Die Hamburger Kriminalhauptkommissarin Bettina Breuer und ihr Team im Dezernat Organisierte Kriminalität setzen alles in Bewegung, um die Flut der "schmutzigen Wäsche" zu stoppen. Auch der V-Mann Jac Garthmann, hauptberuflich Musiker, gerade in Niedersachsen auf Tour, wird aktiviert. Nach einem Auftritt bei einer Sportclubfeier in Lüneburg kommt er dem 1. Vorsitzenden Horst Ehlers auf die Spur. Stadtbekannt ist, dass das Sportartikelgeschäft, das Ehlers mit seiner Schwester Christa betreibt, vor dem Konkurs steht. Warum aber streitet er sich mit Christa über die Geschäftspolitik? Ist er in dubiose Geschäfte mit Russen verwickelt? Was hat er in einer Wohnung nahe dem Hamburger Hafen zu tun? Was bedeuten die chinesischen Zeichen auf der Türklingel dieser Wohnung? Eine neue Lieferung "schmutziger Wäsche" ist angekündigt. Bettina Breuer braucht konkretere Hinweise über den Verteilerring und die Hintermänner.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Martin Reinke (Jac Garthmann), Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Alexander Geringas (Ludwig Richter), Barbara Zapatka (Verkäuferin/1. Frau), Nadja Kruse (Kellnerin), Gerhard Garbers (Horst Ehlers), Victoria Trauttmansdorff (Christa Ehlers), Edgar Bessen (Verkäufer), Ole Schlosshauer (1. Mann/1. Polizist/Stimme), Daniel Hoevels (2. Mann/2. Polizist/Stimme), Nils Owe Krack (3. Mann/Stimme), Benjamin Utzerath (4. Mann/7. Mann/Stimme), Okan Sen (5. Mann), Ercan Altun (6. Mann), Carolin Spieß (2. Frau/3. Frau/5. Frau/Stimme), Kerstin Hilbig (Manu/4. Frau/Stimme)

Regie: Norbert Schaeffer

Assistenz: Wolfgang Seesko

Komposition: Hans Schüttler

Musik: Björn Lücker (Schlagzeug), André Schulz (Bass)

Technische Realisation: Peter Kretschmann und Sabine Kaufmann

Produktion: NDR 2008

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 19.04.2008 | 21:05 Uhr