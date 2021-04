Sendedatum: 10.12.2016 21:05 Uhr Im Jahr des Affen

Kriminalhörspiel von Elisabeth Herrrmann

Im Wald bei Clausthal-Zellerfeld kommt ein chinesischer Student bei einem Fahrradunfall ums Leben. Die örtliche Polizei vermutet, dass jemand aus dem Wanderverein den verhassten Mountainbikern einen Denkzettel verpassen wollte.

Bettina Breuer wittert einen größeren Zusammenhang. Denn der Vater des Toten, ein Milliardär, ist in eine Korruptionsaffäre in der kleinen Stadt im Harz verwickelt gewesen. Die dortige Bergbau-Universität ist international berühmt und zieht Jahr für Jahr Hunderte von chinesischen Studenten an. Und chinesische Investoren buhlen um lukrative Baugrundstücke.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Sandra Borgmann (Bettine Breuer), Jan-Peter Kampwirth (Mario Sabto), Aaron Le (Feng LI), Peter Weis (Gebhard Funke), Yu Fang (Feng Wei), Jürgen Uter (Harald Küster), Pingting Zang (Brittany), Emilio Castoldi (Chef Bruno), Konstantin Graudus (PK Schöller), Bastian Reiber (PM Timmermann), Christopher Heisler (Jonas), Ken Duong), Tsan Tian), Anne Abendroth (Moni), Benjamin Kirsch (Mitarbeiter Rechtsmedizin), Sven Stricker (Hausmeister)

Regie: Sven Stricker

Assistenz: Anne Abendroth

Technische Realisation: Christoph Gathmann, Sebastian Ohm

Produktion: NDR 2016

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 10.12.2016 | 21:05 Uhr