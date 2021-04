Sendedatum: 15.12.2012 21:05 Uhr Chicken Highway

Kriminalhörspiel von Elisabeth Herrmann

Auf seiner Pferdekoppel am Stadtrand Hamburgs wird der Tierarzt Jens Thomae tot aufgefunden - er wurde erschlagen. Bettina Breuer übernimmt die Ermittlungen, weil der Name des Toten bereits im Zusammenhang mit illegalen Antibiotika-Lieferungen aus Holland auftauchte. Vor seiner Pensionierung war Thomae lange Jahre als Tierarzt in Niedersachsen tätig - am sogenannten Chicken Highway, der A31 im Emsland. Der Verdacht liegt nicht fern, dass er hier ein lukratives Zusatzgeschäft betrieben haben könnte. Geplagt von Heuschnupfen macht sich Breuer auf die Reise in die niedersächsische Provinz, wo sie nicht nur Bekanntschaft mit den unerträglichen Zuständen in den Massenzuchtanlagen macht, sondern auch mitten hinein gerät in den erbitterten Streit zwischen deren Verfechtern und ihren militanten Gegnern. Der Fall wird immer komplizierter, "gut" und "böse" immer schwerer zu unterscheiden und der mögliche Täterkreis immer größer.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Martin Reinke (Jac Garthmann), Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Michael Prelle (Frank Großklaus), Nina Kronjäger (Karin Scholz), Joscha Henningsen (Willem van der Toren), Lydia Stäubli (Larissa Petkowa), Annika Martens (Sabine Guthmuth), Fabian Busch (Martin Jahn), Tristan Seith (Josef Schade), Laura Maire (Julia Sendler), Beate Rysopp (Apothekerin), Traudl Sperber (Ärztin), Christian Redl (Lutz Rüdesheimer), Frank Jordan (Hans Steiner), Nicole Graul (Stimme Anrufbeantworter), Ilka Bartels (Lautsprecherdurchsage), Sven Stricker (Passant), Beate Rysopp

Regie: Sven Stricker

Assistenz: Ilka Bartels

Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee, Nicole Graul

Produktion: NDR 2012

