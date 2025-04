Sendedatum: 14.11.2021 18:00 Uhr Nur du

Kriminalhörspiel von Sabine Stein

Dem LKA Hamburg wird ein Video zugeschickt: Es zeigt einen verängstigten Mann, der einen Sprengstoffgürtel trägt. Die Bildunterschrift: "In 25 Stunden ist er tot." Kommissar Döring fühlt sich persönlich angesprochen, da die Geisel im Zentrum einer eigenen, erst kurz zurückliegenden Ermittlung stand. Es handelte sich um einen Überfall auf einen Supermarkt. Einer der mutmaßlichen Täter wurde schnell gefasst, beteuerte beharrlich seine Unschuld; er erhängte sich in der U-Haft. Döring vermutet einen Zusammenhang zwischen dem damaligen und dem aktuellen Fall. Geht es jetzt um Rache? Döring wird von Zweifeln und Schuldgefühlen geplagt und gerät bei seinen eigenwilligen Ermittlungen zusehends in ein gefährliches Fahrwasser.

ARD Radio Tatort: Nur du Autorin

Sabine Stein

Besetzung

Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Matthias Bundschuh (Justus Döring), Barbara Auer (Yvonne Kleefisch), Benjamin Utzerath (Frank Simoneit), Marek Harloff (Marcel Koppka), Idil Üner (Neda Abidi), Rafael Stachowiak (Sava), Achim Buch (Fiedler), Mirco Kreibich (Pitic), Peter Davor (Camil Barbu), Lisa Hagmeister (Jessie Weiß), Peter Kaempfe (Hardy), Michael Weber (Schiller), Markus John (Ludo Baumann), Benjamin Kramme (Bruns), Marion Gretchen Schmitz (Verkäuferin), Beate Kiupel (Angestellte), Wolf-Dietrich Sprenger (Wirt Kneipe) und Simon Hastreiter (Polizeistreife/Anrufer)

Technische Realisation

Sven Kohlwage, Corinna Gathmann und Angelika Körber

Dramaturgie

Christiane Ohaus

Regieassistenz

Simon Hastreiter

Regie

Andrea Getto

Produktion

Norddeutscher Rundfunk 2021

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Kriminalhörspiel | 14.11.2021 | 18:00 Uhr

