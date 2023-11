Radio-Tatort von Simone Buchholz: "Geschlossene Gesellschaft" in Verden Stand: 10.11.2023 06:00 Uhr Der Radio Tatort ist eines der erfolgreichsten Angebote der ARD Audiothek. Analog zum Fernseh-Tatort schickt jede Landesrundfunkanstalt ein Ermittlerteam ins Rennen gegen das Böse - und sendet einmal im Monat auch die Hörspiele auch der anderen. Beim NDR gibt es nach 15 Jahren einen Teamwechsel: Ab jetzt kümmert sich eine kleine Spezialeinheit um Extremismus in Niedersachsen.

von Susanne Birkner

Westernstimmung in der Polizeiwache Verden an der Aller: Die Neue ist da.

Philipp: "Verarschen Sie mich gerade?"

Gina: "Um Himmels Willen, Gott bewahre, wie käme ich denn dazu?"

Philipp: "Weiß nicht. Hat sich kurz so angefühlt."

Gina: "Gefühle immer lieber weglassen, Philipp."

Philipp: "Darf ich Gina sagen?" Ausschnitt Radio Tatort "Geschlossene Gesellschaft"

Extremismusexpertin Gina Scarafilo kommt vom LKA in Hamburg und besetzt die zweite bisher vakante Stelle in der Spezialeinheit. "Die Staatsanwaltschaft dort hat viel Geld", erklärt Autorin Simone Buchholz. "Während der Pandemie haben sie eine kleine Extremismuseinheit gegründet, weil sie gesehen haben: Das ist das gesellschaftlich kommende Thema, da müssen wir aufpassen, das ist demokratiezersetzend und gefährlich für uns alle."

Bestsellerautorin Simone Buchholz schaut in kleine Ecken

Das war Simone Buchholz´ Grundidee für den neuen ARD Radio Tatort vom NDR. Dabei möchte die preisgekrönte Hamburger Krimiautorin vor allem über weniger beachteten Extremismus schreiben: "Mir war wichtig, nicht gleich das ganz große Ding aufzureißen. Extremismus von links oder rechts, das ist super präsent und das ist wichtig. Aber ich habe mir vorgenommen, in die kleinen Ecken zu schauen: Jede Gruppe von zehn Leuten ist in der Lage, sich zu radikalisieren, wenn sie geschlossen und wenn sie angstbehaftet ist. Das zu zeigen, finde ich super interessant."

Erster Fall spielt an anthroposophischer Schule

In diesem ersten Fall, "Geschlossene Gesellschaft", ist es eine anthroposophische Schule, die sich seit der Pandemie immer weiter abschottet. Als giftiger Tollkirschstreuselkuchen an den Bürgermeister, die Schulaufsicht und den Rektor der Grundschule verschickt wird, wird eine verdeckte Ermittlerin in die Schule eingeschleust, gespielt von Hanna Plaß. Der Schauspielerin gefällt an dem neuen Team vor allem die Konstellation aus der toughen Gina, gespielt von Nina Kronjäger.

"Gina Scarafilo, 53 Jahre alt, Ermittlerin. Spezialistin für Extremismus, alleinstehend, Mutter. Geboren in Neapel, aufgewachsen in Altona, bis gestern LKA Hamburg, seit heute hier in Verden an der Aller." Ausschnitt Radio Tatort "Geschlossene Gesellschaft"

Außerdem dabei: der junge, ehrgeizige Philipp von Treuenfels gespielt von David Vormweg ...

"Philipp von Treuenfels, 29, Fachmann für Extremismus. Ich hab das studiert. Geboren und aufgewachsen in Flensburg, in einer Offiziersfamilie. Ich hätte eigentlich zur Marine gehen sollen, aber ich wollte mein Ding machen. Dabei seh ich scheißegut aus in Uniform. Hab aber jetzt leider doch keine." Ausschnitt Radio Tatort "Geschlossene Gesellschaft"

... und die flippige Jules:

Jules: "Jules Dombrowski, 32, verdeckte Ermittlerin. Seit einem Jahr in Pferden an der Aller."

Philipp: "Jules, es heißt Verden an der Aller, nicht Pferden an der Aller."

Jules: "Ich also jetzt in Pferden an der Aller. Wo, wie, was genau, das geht niemanden was an. Ich steh auf Frauen, also meistens, ich hab ADHS, ich hab Tabletten, und ich kann mich unsichtbar machen." Ausschnitt Radio Tatort "Geschlossene Gesellschaft"

Gegensätzliche Charaktere, die gute Dialoge entwickeln

Eigentlich eine klassische Dreierkonstellation, aber, so Hanna Plaß: "Das ist alles so gendergeswappt: Der einsame Wolf ist eine Frau, und der, der ein bisschen nervt, ist ein Typ. Also, ich finde es "wahnsinnig intelligent" (lacht) und gut gesetzt." Nina Kronjäger meint: "Man hat selten Charaktere, auf die du so Bock hast, weil sie so extrem, aber trotzdem nachvollziehbar sind und gute Dialoge entwickeln, gerade weil sie so gegensätzlich sind."

Für Hauptdarstellerin Nina Kronjäger als neuer Radio-Tatort-Kommissarin ist es eine schöne Vorstellung, "dass ich mit euch, egal, was sonst so passiert im Leben, immer wieder hier im NDR Hörspielstudio auftauche. Und vor allem sind die Bücher von Simone Buchholz einfach superlustig."

Bjarne Mädel, Peter Franke und Angela Roy auch dabei

Und diese hat die junge Regisseurin Eva Solloch großartig und mit einem guten Gefühl für Timing umgesetzt. Die eigens komponierte Musik von Sicker Man macht aus Verden an der Aller endgültig eine Westernstadt. Das hochkarätig besetzte Hörspiel - unter anderem mit Bjarne Mädel, Peter Franke und Angela Roy ist ab sofort in der ARD Audiothek zu bekommen. Dort können Sie sich "Geschlossene Gesellschaft" ein Jahr lang kostenlos downloaden - und am Sonntag, den 19. November läuft derneue NDR Radio Tatort um 19 auf NDR Kultur.

Am 13. November ist die Autorin des Hörspiels, Simone Buchholz, bei zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Mit Katja Weise hat sie über die Recherchen in Verden an der Aller, ihren Urlaub im offenen Meer und ihre Arbeit im Vorstand des PEN Berlin gesprochen

