Gina Scarafilo

GINA SCARAFILO, Polizistin, um die 50, toughe, alleinerziehende Mutter einer erwachsenen Tochter. Italienische Herkunft. Ihre Eltern waren Teil der Roten Brigaden. Mitte der 70er gab es in Italien eine große Verhaftungswelle, und auch Ginas Eltern sind ins Gefängnis gewandert. Die kleine Gina wuchs deswegen bei Tante und Onkel in Hamburg-Altona auf. Gina hasst seitdem alles Radikale, ob von links oder von rechts, ist aber trotzdem – oder gerade deswegen – Extremismus-Spezialistin geworden. Sie besetzt die bisher vakante zweite Stelle in der neu geschaffenen Extremismus-Einheit in Verden an der Aller.

