Sendedatum: 15.12.2018 21:05 Uhr Shanghaiallee

Kriminalhörspiel von Sabine Stein

Polizeiinspektion Gifhorn, Südheide. Hier war das Mordopfer Fred Hagedorn, 74, Inhaber einer Fabrik für Wurstwaren und Feinkost zuhause. Seine Leiche wurde in der Hamburger Hafencity, Shanghaiallee, gefunden. Er wurde mit 15 Messerstichen brutal ermordet. Ein Raubüberfall ist so gut wie auszuschließen, da keine Wertsachen entwendet wurden. Im Zentrum des Hörspiels steht ein langes Verhör, durchgeführt von Kommissar Justus Döring, kommentiert von Hauptkommissarin Bettina Breuer. Zunächst nichts weiter als eine freundliche Zeugenvernehmung, reine Routine, da es keine nähere Verbindung zwischen dem Verhörten und dem Mordopfer zu geben scheint, also auch gar kein Motiv.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Matthias Bundschuh (Justus Döring), Sebastian Rudolph (Immo Wilkens)

Regie: Andrea Getto

Assistenz: Stefanie Porath-Walsh

Komposition: Sabine Wortmann

Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee, Nicole Graul

Produktion: NDR 2018

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 15.12.2018 | 21:05 Uhr