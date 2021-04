Sendedatum: 18.04.2021 19:00 Uhr Fischers Fritz

Kriminalhörspiel von Sabine Stein

In Lunde, einem fiktiven Ort an der Schlei, kämpfen die Fischer ums Überleben: Überfischung der Bestände und strenge Fangquotenregelungen machen ein Auskommen fast unmöglich. Der Fischer Arne Busch landet in seiner Not bei einem Hamburger Geldverleiher. Als der mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus landet, jagt er den Fischern in Lunde seine Handlanger auf den Hals. Die Lage dort droht außer Kontrolle zu geraten. Und die Hamburger Kommissare Breuer und Döring müssen sich unter den untereinander zerstrittenen Fischern zurechtfinden.

AUDIO: ARD Radio Tatort: Fischers Fritz (54 Min) ARD Radio Tatort: Fischers Fritz (54 Min)

Stab und Besetzung Mit Matthias Bundschuh (Justus Döring), Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Ole Lagerpusch (Fiete Jessen), Thomas Niehaus (Arne Busch), Pjotr Olev (Janis Usakova), Annika Martens (Britta Andresen), Ulrich Bähnk (Sven König), Stefan Leonhard (Maik Brodersen), Robin Sondermann (Ove Timm), Till Huster (Charly Clausen), Julia Kemp (Meike Junghans), Meike Meiners (Mutter Busch), Peter Kaempfe (Henning), Caroline Junghanns (Wetterfee), Anton Pleva (Stimme), Simon Hastreiter (Wasserschutzpolizei)

Musik: Sabine Worthmann

Akkordeon: Valentin Butt

Regie: Andrea Getto

Redaktion: Christiane Ohaus

Produktion: NDR 2021

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 18.04.2021 | 19:00 Uhr