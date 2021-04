Sendedatum: 21.04.2012 21:05 Uhr Die blaue Jacht

Kriminalhörspiel von Matthias Wittekindt

V-Mann Jac Garthmann, beruflich als Pianist tätig, bekommt den lukrativen Auftrag, in den "Elbterrassen" in Hamburg einige Konzerte zu geben. Schon nach dem ersten Auftritt spricht ihn der Werftbesitzer Heiner Pamur an. Garthmann soll bei dessen 40-jährigen Firmenjubiläum spielen, bei dem zugleich die Fertigstellung eines ganz besonderen neuen Schiffes festlich begangen werden soll: der "blauen Yacht". Was wie der normale Job eines Musikers beginnt, wird bald zu einem sonderbaren Trip in das Herz einer Familie, in der Kämpfe toben, die auch Außenstehende mit in eine Spirale scheinbar unabwendbarer Verhängnisse reißen. Der "blauen Jacht" scheint bei all dem eine geheimnisvolle Bedeutung zuzukommen.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Martin Reinke (Jac Garthmann), Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Anne Moll (Gudrun), Ulrich Pleitgen (Pamur), Cornelia Schirmer (Katharina), Hedi Kriegeskotte (Ruth), Frank Jordan (Stefan), Ulrike C. Tscharre (Silvia), Jürgen Uter (Michel), Stephan Schwartz (Ruse), Christian Onciu (Mann), Stefan Haschke (Frank)

Regie: Sven Stricker

Assistenz: Eva Solloch

Komposition: Hans Schüttler

Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee, Ole Halver

Produktion: NDR 2012

