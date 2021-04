Sendedatum: 20.04.2013 21:05 Uhr Fördewind

Kriminalhörspiel von Sabine Stein

Bettina Breuer ist inzwischen ins "Dezernat für Kommissionsermittlungen", LKA 44, übergewechselt, wo sie Bundesländer-übergreifend tätig sein kann. Seit längerem schon hat sie die Firma Ventex auf dem Kieker, die in Deutschland zu den Marktführern im Bereich Windenergie zählt, sich bei der Auftragsbeschaffung jedoch, nicht ganz sauberer Methoden bedient. Da frontale Ermittlungen in einem solchen Fall selten zum Erfolg führen, ist dies ein Auftrag wie geschaffen für Jac Garthmann, der auf "Urlaubsreise" an die Flensburger Förde geschickt wird, um sich in dem kleinen Ort Harup umzutun, wo sich trotz heftiger Proteste die Mehrheit in einem Bürgerentscheid schließlich doch für den Windpark ausgesprochen hat. Beim Skatkloppen in der Dorfkneipe kommt ihm zu Ohren, dass der Bürgermeister, der stärkste Verfechter des Windparks, seit Tagen abgetaucht ist. Als von diesem rätselhafte Botschaften in Umlauf kommen, entsteht allmählich der Verdacht, dass ein Unglück geschehen sein könnte. Anlass genug für Bettina Breuer, die Ermittlungen jetzt offiziell vor Ort aufzunehmen.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Martin Reinke (Jac Garthmann), Jens Wawrczeck (Frido Köger), Wolfram Koch (Karsten Witt), Peter Kaempfe (Uwe Nissen), Rolf Petersen (Ingo Hennig), Oskar Ketelhut (Hoppe), Stephan Kampwirth (Arne Petersen), Sandra Keck (Frauke Lüdemann), Konstantin Graudus (Jens Lüdemann), Wilfried Dziallas (Jan Quast), Sonja Stein (Anja Kröger), Max Herbrechter (Rüdiger Althoff), Hannes Hellmann (Dahlhaus), Beate Rysopp (An- und Absage)

Regie: Sven Stricker

Assistenz: Ilka Bartels

Komposition: Sven Stricker

Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee, Nicole Graul

Produktion: NDR 2013

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 20.04.2013 | 21:05 Uhr