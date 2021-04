Sendedatum: 15.11.2014 21:05 Uhr Stand der Dinge

Kriminalhörspiel von Sabine Stein

Auf einer Baustelle der Firma Karge Bau in Hannover wird eine Tote gefunden. Jana Ebeling, 28 Jahre alt. Offenbar ist sie spät abends aus einer höheren Etage des Rohbaus gestürzt. Eine Zeugin will beobachtet haben, wie die junge Frau gewaltsam zu Tode kam. Sie identifiziert Sven Rohde als Täter, der, ebenso wie es das Opfer war, beim Gewerbeaufsichtsamt Hannover beschäftigt ist.

Bettina Breuer ringt bei diesem Fall um die notwendige Objektivität, da sie den Hauptverdächtigen bei einer früheren Ermittlungsarbeit kennen und schätzen gelernt hat. Gemeinsam hatten sie vor Jahren die Karge Bau wegen ihrer Praktiken in puncto Leiharbeit und Arbeitsschutz aufgescheucht. Da liegt es doch nahe, dass die sich an Rohde rächen wollen. Rohde ist zudem ein sehr charmanter Mann. Jac Garthmanns kritische Unterstützung ist hier gefragt.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Martin Reinke (Jac Garthmann), Victoria Trauttmansdorff (Marita Kurth), Andreas Grothgar (Sven Rohde), Janning Kahnert (Justus Döring), Michael Prelle (Schwikowski), Christian Rudolf (Dieter Nowak), Benjamin Utzerath (Kollege 1), Erkki Hopf (Kollege 2), Monique Schwitter (Kollegin), Torsten Hammann (Handwerker 1), Oskar Ketelhut (Handwerker 2), Till Huster (Handwerker 3)

Regie: Andrea Getto

Assistenz: Stefanie Porath-Walsh

Komposition: Sabine Worthmann

Musiker: Sabine Worthmann, Philipp Bernhardt

Technische Realisation: Corinna Gathmann, Sabine Kaufmann

Produktion: NDR 2014

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 15.11.2014 | 21:05 Uhr