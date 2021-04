Sendedatum: 18.12.2010 21:05 Uhr Schlick

Kriminalhörspiel von Elisabeth Herrmann

Betrauert, ersehnt, angekündigt, verschoben, erwartet ... Als das Kreuzfahrtschiff "Shangri-La" nach zweijähriger Bauzeit die Papenburger Werft verlässt, ist dieser Abschied ein Fest für Hunderttausende. Doch unter den jubelnden Anwesenden sind auch einige, die gar nicht glücklich sind. Der erste Offizier des Schiffes verschwindet spurlos. Kriminalhauptkommissarin Bettina Breuer, die - von einer Freundin eingeladen - die Jungfernfahrt mitmachen wollte, lässt sich in den Fall verwickeln und ermittelt gegen die Zeit. Auch Jac Garthmann, ihr verdeckter Ermittler, wird mit seinem Trio an Bord tätig. Denn so mancher Abschied hat Spuren hinterlassen, die so schnell verschwinden wie Steine in Schlick.

Besetzung und Stab Schauspielerinnen und Schauspieler: Martin Reinke (Jac Garthmann), Sandra Borgmann (Bettina Breuer), Lena Dörrie (Stefanie Wallmann), Daniel Montoya (Torsten Meyer), Celine Fontanges (Sandra Meyer), Bennet Zippel (Lukas Meyer/Kind), Alexander Geringas (Lionel Charleston), Nadja Kruse (Viktoria Hastings), Douglas Welbat (Kapitän), Bjarne Mädel (Bernd Unger), Katharina Naumow (Ivanka Zoltan), Vladimir Pavic (Branislaw Zoltan), Nicole Heesters (Beate Zumbügel), Axel Olsson (Franjo Kolm), Sven Stricker (Polizist), Wilfried Dziallas (Ladenbesitzer), Ralf Novak (Mann 1), Jonas Frank (Reporter), Philipp Baltus (Lars), Traudel Sperber (Frau 1), Beate Rysopp (Radiosprecherin)

Regie: Sven Stricker

Assistenz: Roman Neumann

Komposition: Hans Schüttler

Musik: Hans Schüttler (Klavier), Björn Lücker (Schlagzeug), André Schulz (Klarinette)

Technische Realisation: Sabine Kaufmann und Katja Zeidler

Produktion: NDR 2010

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Hörspiel | 18.12.2010 | 21:05 Uhr