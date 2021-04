Der ARD Radio Tatort im Norden

Alles rund um das Ermittlerteam und ihre Fälle aus dem Norden. Hauptkommissarin Bettina Breuer/LKA 44 ermittelt in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. An ihrer Seite der ehrgeizige Kommissar Justus Döring. Pianist Jac Garthmann, der für Breuer als "Verdeckte Person" arbeitete, ist zwar in skeptische Distanz zur Polizeiarbeit gegangen ist, kann aber das Schnüffeln nicht sein lassen.