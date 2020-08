eat.READ.sleep. Bücher für dich

Die Liebe zu Büchern geht bei uns durch den Magen: Diesmal gibt es Scones mit Dosenpfirsichen und Kondensmilch. Zu Gast ist die Übersetzerin Nicole Seifert.



Ölsardinen, hartgekochte Eier, Dosenpfirsiche und Kondensmilch - klingelt es da? Das sind die Picknick-Klassiker in jedem Enid-Blyton-Buch! Warum Scones und Ginger Beer in den deutschen Ausgaben zu Kuchen und Malzbier wurden, ist eine Frage an die Übersetzerin Nicole Seifert, die im Studio zu Gast ist.



Vor der Bestseller-Challenge mussten die Hosts Daniel und Katharina diesmal kapitulieren und sich danach diverse Belohnungsbücher gönnen.



Die Bücher dieser Folge



Pascal Mercier: Das Gewicht der Worte (Hanser)

Nicci French: "Was sie nicht wusste" / aus dem Englischen von Birgit Moosmüller, (C. Bertelsmann)

Susan Elizabeth Philipps: "Und wenn sie tanzt", aus dem Englischen von Claudia Geng, (Blanvalet Verlag)

Sarah Moss: "Sommerhelle Nächte: Unser Jahr in Island" und "Gezeitenwechsel" / aus dem Englischen von Nicole Seifert (mare)

Ian Fleming: "Casino Royale" / aus dem Englischen im Neuübersetzung von Stephanie Pannen und Anika Klüver (Cross Cult)

Graham Greene: "Der dritte Mann"/ aus dem Englischen von Nikolaus Stingl (Zsolnay)

Sebastian Stürz: "Das eiserne Herz des Charlie Berg" (btb)

Franz Werfel: "Die vierzig Tage des Musa Dagh" (Anaconda Verlag)



Das Rezept für Scones



300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

30 g Zucker

1/2 TL Salz

70 g Butter in Stücken (kalt)

160 ml Milch



Mehl, Backpulver, Zucker und Salz mischen, Butterstücke mit der Hand einkneten. Milch beigeben, zu einem weichen Teig vermengen. Auf einer bemehlten Fläche ca. 2 cm dick ausrollen. Mit einem Glas Kreise ausstechen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit Milch bestreichen und ab in den Ofen! Zirka 15 min bei 200° (vorgeheizt) backen.

ACHTUNG: Dies ist nicht das optimale Rezept - die Scones werden ein bisschen trocken. Eher was für Timmy, den Hund... Wer ein besseres Rezept weiß, bitte gern an eatreadsleep@ndr.de schicken!





An adventure was one thing - but an adventure without anything to eat was quite another thing. That wouldn’t do at all. (Enid Blyton: "The Valley of Adventure")