(27): Grünes Ei mit Speck mit Marc Hupfer

Sendung: eat.READ.sleep. Bücher für dich | 01.04.2021 | 06:00 Uhr | von Ehlert, Jan, Mahrenholtz, Katharina

55 Min | Verfügbar bis 01.04.2022

Skurrile Feiertage für Buchliebhaber, ein verwirrender Bestseller, ein Osterquiz - und: Wie begeistert man Kinder für Kafka?



Für Jan und Katharina geht es diesmal zurück in die Schule: Mit Deutschlehrer Marc Hupfer sprechen sie über den literarischen Reiz von Schiller und von Steuererklärungen. Katharina weckt mit einem Klassiker Urlaubsgefühle. Jan erweist sich als Reim-Experte. Und wie viele Hasen gibt es eigentlich in der Weltliteratur?



Die Bücher dieser Folge:



00:00:44 Dr. Seuss: "Grünes Ei mit Speck", aus dem Engl. von Felicitas Hoppe (nur antiquarisch)

00:05:54 Marc Elsberg: "Der Fall des Präsidenten" (Blanvalet)

00:10:36 Ewald Arenz: "Der Große Sommer" (Dumont)

00:15:45 Kazuo Ishiguro: "Klara und die Sonne", aus dem Engl. von Barbara Schaden (Blessing)

00:20:15 Interview mit Marc Hupfer

00:33:07 John Steinbeck: "Jenseits von Eden", aus dem Englischen von Harry Kahn (dtv)

00:36:14 Elizabeth von Arnim: "Verzauberter April", aus dem Engl. von Adelheid Dormagen (Insel TB)



Das Rezept für grünes Ei mit Speck



Zutaten:

Eier

Grüne Lebensmittelfarbe

Bacon (oder "ham", wenn man es ganz original mag)



Zubereitung:

Eier trennen. Den Dotter mit Lebensmittelfarbe grün färben. Jedes Eiweiß einzeln braten. Die grünen Dotter zusammen braten, so dass eine grüne "Platte" entsteht. Daraus kleine Kreise ausstechen - das sind die neuen Eigelbe! Den Bacon knusprig braten. Zusammen servieren und den Effekt genießen.



Der Link zum Hörspiel "Jenseits von Eden": https://www.ndr.de/kultur/radiokunst/jenseitsvoneden110.html

Alles weitere unter www.ndr.de/eatreadsleep

Ihr erreicht uns per Mail unter eatreadsleep@ndr.de