Sendung: Tee mit Warum - Die Philosophie und wir | 22.03.2023 | 09:05 Uhr

37 Min

Der Rechtsstaat, das Wachstum, der Wohlstand - alles äußere Faktoren, um sich sicher zu fühlen. Aber steigt das individuelle Sicherheitsgefühl in einer technisierten Welt wirklich? Oder glauben wir das nur, weil es die technischen Möglichkeiten gibt? Die Philosophin Marie-Luisa Frick antwortet auf diese Fragen von Denise und Sebastian. Steigt unser Sicherheitsgefühl mit den Versprechen einer sicheren, digitalen Gesellschaft? Oder kann dies Gefühl nun umso mehr enttäuscht werden?



Die Idee, selbst zu denken, den eigenen Verstand als Maßstab zu nehmen - wie kann dieser philosophische Gedanke der Aufklärung da weiterhelfen? Oder hat er in der Coronazeit nur zu mehr Unklarheit geführt? Denise M‘ Baye und Sebastian Friedrich stellen diese Philosophie in Frage: ist sie noch zeitgemäß?



In der Rubrik "die andere Seite" erzählt ein ehemaliger Kriegsreporter von seinen Erfahrungen dar und seinem dadurch veränderten Bild einer sicheren Gesellschaft.



Bücher von unserem Gast Marie-Luisa Frick:

- "Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess", Reclam Verlag, 2020

- "Zivilsiert streiten. Zur Ethik der politischen Gegnerschaft.", Reclam Verlag, 2017



Und noch ein Hinweis auf mehr Philosophie in der ARD Audiothek: Carpe What? Dein Sinn-Podcast vom WDR

https://www.ardaudiothek.de/episode/carpe-what-dein-sinn-podcast/trailer-carpe-what-dein-sinn-podcast/wdr/12003551/