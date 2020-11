(15) Pfefferkuchen mit Silke Weitendorf

Mit Pippi Langstrumpf in den 1. Advent! Dazu ein polarisierender Bestseller, Obama-Meinung und ein neues Buch-Gesuch.



Oetinger-Verlegerin Silke Weitendorf erzählt, wie sie mit Astrid Lindgren Zimtschnecken gegessen hat. Daniel ist zumindest literarisch schon in Weihnachtsstimmung, Katharina hat ein Buch für alle Sinne mitgebracht und die HörerInnen haben die verlorene Geschichte gefunden!

Die Bücher dieser Folge



Marc-Uwe Kling: "Quality Land 2.0" (Ullstein)

Barack Obama: "Ein verheißenes Land" (Penguin)

Susanne Niemeyer: "Das Weihnachtsschaf" (Herder)

Keri Smith: "Mach dieses Bilderbuch fertig!", aus dem Englischen von Ulrike Becker (Antje Kunstmann)

Astrid Lindgren: "Pippi Langstrumpf", aus dem Schwedischen von Cäcilie Heinig (Oetinger)

János Székely: "Verlockung", aus dem Polnischen von Ita Szent-Iványi (Diogenes)

Stefan Zweig: "Ungeduld des Herzens", "Die Schachnovelle", "Sternstunden der Menschheit" (S. Fischer Verlag)



Für die Bestseller-Challenge haben wir in dieser Folge ausgelost: „Und die Welt war jung“ von Carmen Korn (Kindler)



Auf der Suche nach der verlorenen Geschichte ist Markus. Seine sachdienlichen Hinweise:



Im Beginn des Buches wird von einem Piratenüberfall auf ein Frachtschiff berichtet, auf dem die Tochter des Reeders mitführen und von den Piraten entführt wurde. Ein ehem. Angehöriger einer Spezialeinheit, wird vom Reeder beauftragt sich auf die Suche nach der Tochter zu machen. Wer eine Idee hat, bitte mailen an: eatreadsleep@ndr.de



Das Rezept für Pfefferkuchen à la Pippi Langstrumpf



Zutaten:



Für den Teig



300 g Butter

450 g Zucker

150 ml dunkler Sirup

175 ml Wasser

2 Eier

1 TL Ingwer

1 TL Kardamom

1 TL Zimt

1 TL Nelken

1 TL Backpulver

1 kg Mehl

200 g Puderzucker

1 Eiweiß



Zubereitung



Butter, Zucker, Sirup, Wasser und Gewürze verrühren. Mehl und Backpulver unterrühren. Den Teig gut durchkneten und über Nacht (oder auch zwei Stunden) in den Kühlschrank stellen.

Ausrollen, schöne Formen ausstechen und im vorgeheizten Backofen bei 200° ca. fünf Minuten (je nach Dicke) backen, die Pfefferkuchen sollen an den Ränder etwas braun werden.

Für die Verzierung das Eiweiß steif schlagen, mit dem Puderzucker verrühren und in einen Spritzbeutel füllen.



