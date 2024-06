Stand: 04.06.2024 11:37 Uhr Übersetzer Hans Wolf erhält Jacob-Grimm-Preis

Der Übersetzer Hans Wolf erhält den mit 30.000 Euro dotierten Jacob-Grimm-Preis der Eberhard-Schöck-Stiftung. Wolf sei ein herausragender Übersetzer und zeige die enormen Darstellungspotenziale der deutschen Sprache in literarischen Texten, teilte die Stiftung am Dienstag in Baden-Baden mit. Er habe eine "fulminante Kenntnis vom großartigen Reichtum der deutschen Sprache, mit feinsten Nuancen und Zwischentönen". Der 74-jährige Wolf übersetzt englischsprachige Autoren wie Oscar Wilde, Cormac McCarthy, Richard Yates oder Arthur Conan Doyle ins Deutsche. Mit dem Preis soll die gesellschaftliche Sichtbarkeit und Wertschätzung von Übersetzern fremdsprachiger Literatur erhöht werden. | Sendebezug: | 04.06.2024 16:00 | NDR Kultur