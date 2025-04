Hannovers erster Metal-Chor: MetalMorphix rocken die Bühne Stand: 26.04.2025 07:31 Uhr Ein weiterer Chor in Hannover? Ja - und was für einer: MetalMorphix ist der erste Metal-Chor der Stadt. Die Sängerinnen und Sänger um Leiterin Jelena Dobric träumen davon, einmal beim Wacken Open Air aufzutreten.

Ein Verein, eine Chorleiterin - und schon kann etwas Besonderes entstehen: ein Metal-Chor. Keine Volkslieder, keine Choräle, stattdessen Metal Songs. Die Vision von Chorleiterin Jelena Dobric und den Mitgliedern des Vereins "City of Metal" ist Realität geworden.

"Die Idee ist im Dezember auf der Jahreshauptversammlung noch mal laut vorgetragen worden. Dann sind wir sehr schnell zu dieser Gruppe von 30 bis 40 Leuten gekommen, was uns total überrascht hat", erklärt Gerrit vom "City of Metal"-Verein.

Gemischte Gruppe mit und ohne Gesangserfahrung

Die MetalMorphix sind der erste Metal-Chor Hannovers. Der Aufruf zur ersten Probe über Social Media war ein voller Erfolg. Chorleiterin Jelena Dobric ist Vocal Coach und hat selbst eine Metal Band gegründet: Sie ist Lead-Sängerin von "Persona". Auch sie ist überrascht über den großen Zulauf des Chors. "Wir haben hier sehr unterschiedliche Levels von Gesangstechnik. Manche haben Chorerfahrung, manche gar nicht. Die meisten hatten keine Erfahrung mit 'harsh vocals', deswegen haben wir erstmal keine Songs ausgesucht, in denen geschrien wird", so Jelena Dobric.

Gerrit als einer der Initiatoren des Projekts ist begeistert, wie gut es nach nur wenigen Proben bereits läuft. Die große Resonanz erklärt er sich so: "Weil singen in der Gemeinschaft nochmal mehr Spaß macht als alleine zu singen." Mit Leidenschaft und spürbarer Freude folgen die mehr oder weniger geübten Sängerinnen und Sänger Jelenas Anweisungen. Der Chor zieht Frauen und Männer gleichermaßen an. "Im normalen Chor fehlen oft die Männer. Hier ist es fast ausgewogen, das fand ich super, als ich das erste Mal herkam", berichtet eine Chorsängerin.

Auftritt in Wacken großer Traum

Auch Jelena ist zufrieden mit der bisherigen Arbeit des Chors. Doch sie will nicht einfach nur ein paar Songs einstudieren. Sie hat große Ziele: "Dass wir mit der Gruppe eine richtig gute Show geben können, damit wir coole Auftritte bekommen und vielleicht selbst bei Metal Festivals auftreten können." Der große Traum wäre, einmal beim Wacken Open Air aufzutreten, dem größten Metal Festival der Welt.

