Stand: 07.08.2024 08:32 Uhr Tim Bendzko sitzt in Anchor-Jury des Reeperbahn-Festivals

Der Sänger Tim Bendzko wird Teil der neuen Jury für den Nachwuchspreis des Hamburger Reeperbahn-Festivals. Gemeinsam mit der amerikanischen Sängerin und Gitarristin Emily Kokal (Warpaint), der australischen Musikern Julia Stone und der Produzentin Tayla Parx werde er darüber entscheiden, wer im September 2024 den Anchor-Award in den Händen halten darf, teilte der Veranstalter in Hamburg mit. Der Nachwuchspreis Anchor wird zum neunten Mal verliehen. Das viertägige Reeperbahn-Festival startet am 18. September. | Sendebezug: 07.08.2024 07:40 | NDR 2