Lange Museumsnacht in Hamburg: Vom Goldwaschen bis zur Glaskunst

In der "Langen Nacht der Museen" 2025 können sich Interessierte auf eine Nachtwanderung durch Hamburgs Museen beiderseits der Elbe begeben. Zur Auswahl stehen an diesem Sonnabend rund 600 Veranstaltungen in 51 Ausstellungshäusern. Eine Übersicht.

von Helgard Füchsel

Besucherinnen und Besucher können bei der Langen Nacht der Museen Ausstellungen sowie rund 600 Sonderveranstaltungen in vielen verschiedenen Sprachen erleben - darunter Gebärdensprache, Schwedisch, Plattdeutsch oder Portugiesisch. Zudem gibt es verschiedene Programmpunkte für Kinder.

Programm von Glasskulpturen bis Queere Visionen

Auf dem Programm der Museumsnacht stehen unter anderem Führungen, Konzerte, Mitmach-Spiele, Lesungen, Vorträge, Theaterperformances und Filmvorführungen. Zum ersten Mal nimmt in diesem Jahr das Achilles-Stiftung Glasmuseum teil. Dort sind farbenprächtige Skulpturen verschiedener zeitgenössischer Glaskünstler zu sehen. Zu den Highlights gehören dabei eine Ausstellung im Kunsthaus Hamburg zu Migration, ein Carillon-Konzert im Mahnmal St. Nikolai, eine Führung zu Bildhauerinnen des Surrealismus im Bucerius Kunst Forum oder eine Kurzführung zu queeren Themen und Einflüssen in Werken unterschiedlicher Künstler:innen unter dem Titel "Queere Visionen" in der Hamburger Kunsthalle.

Eine Nacht zum Mitmachen

Ob beim Trickfilme produzieren im Altonaer Museum, im Kletterpark auf der Cap San Diego oder beim Sternebeobachten im Astronomiepark - bei vielen Aktionen können die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv werden. Im Museum der Arbeit entwerfen Teilnehmende in einer Zukunftswerkstatt an verschiedenen interaktiven Stationen eine Vision von der Zukunft der Arbeit und dort darf auch geträumt werden.

Die Lange Nacht: Naturwissenschaftlich

Zum Museum der Natur gehören drei Bereiche: Geologie, Mineralogie und Zoologie. Bei den Geologen und Mineralogen kann man eigene Fossilienfunde mitbringen und bestimmen oder nach echtem Gold suchen. Die Zoologie setzt sich für Artenkennnis und ein blühendes Hamburg ein.

In einer nächtlichen Schatzsuche geht es um das Liebesleben besonderer Schmetterlingspaare. Außerdem zeigen Kuratoren sonst nicht öffentlich zugängliche Sammlungen, etwa die ganz besondere Fischsammlung, die Weichtiersammlung mit Schnecken, Muscheln und Tintenfischen, oder - Achtung - die arachnologische Sammlung: nachts zu Besuch im Reich der Spinnen.

Kulturelle Traditionen - etwa im MARKK und im Auswanderermuseum

Im Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt (MARKK) gibt eine Führungen zum Thema "Rausch und Ritual" Einblicke in kulturelle Praktiken und Feste. Beim Maskenworkshop "Nachtwesen" werden eigene MAsken gefertigt und Besuchende erfahren welche Rolle Masken in verschiedenen Kulturen haben beim japanischen No-Theater oder dem tirolischen Krampuslauf. Das Auswanderermuseum BallinStadt ermöglicht einen Rundgang über das historische Gelände der Auswandererhallen und weckt in der Sonderausstellung "Traumreisen - Plakatkunst in der Kreuzfahrt" Sehnsucht nach der Ferne.

Aktionen für Kinder und Führungen in Gebärdensprache

An einem Ort in Hamburg sind Kinder bei der Langen Nacht der Museen ganz unter sich: Im Kl!ck Kindermuseum können Kinder von sechs bis zwölf Jahren sogar übernachten. Aber auch für Familien, die die Reise durch Hamburgs Museen zusammen erleben möchten, gibt es reichlich Möglichkeiten. So bietet etwa das Archäologische Museum in Harburg einen Workshop für Scherenschnitt mit bunten Folien für Familien und eine Fotobox für das Erinnerungsselfie.

Alle sollen mitmachen können - das ist das Ziel. So finden eine ganze Reihe von Führungen in Gebärdensprache statt: etwa in der Hamburger Kunsthalle, im Astronomiepark Hamburger Sternwarte oder im Helmut Schmidt Forum. Auch fremdsprachliche Führungen werden angeboten - unter anderem auf Englisch, Französisch, Ukrainisch oder - Plattdeutsch.

