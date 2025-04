Dialog in Zeiten der Krise - Christlich-muslimische Begegnung seit dem Konzil Stand: 25.04.2025 11:43 Uhr Das Miteinander von Christen und Muslimen begann bereits in den 1960er-Jahren mit dem 2. vatikanischen Konzil. Doch kann ein Dialog auf Augenhöhe heute, in Zeiten von Krieg, Migration und gesellschaftlicher Polarisierung, in der Praxis funktionieren?

von Leonie Hartge

Das 2. Vatikanische Konzil vor 60 Jahren war ein Meilenstein katholischer Geschichte. "Nostra aetate", die Erklärung zum Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen, öffnete damals erstmalig ein Fenster für einen Dialog. "Wir haben vor dem Konzil oft gedacht, wir sind die Sonne in dem ganzen religiösen Planetensystem, aber das hat sich enorm verändert. Es gibt verschiedene Planeten und auch verschiedene Umlaufbahnen. Die eigentliche Sonne ist nicht eine Religionsgemeinschaft, sondern ist Gott selbst", sagt Bischof Bertram Meier, Vorsitzender der Unterkommission für den Interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz. Essenziell für ihn im Miteinander mit anderen Religionen ist Augenhöhe: "Als katholische Kirche können wir Schrittmacher für den interreligiösen Dialog sein, aber immer mit großer Wertschätzung und Hochachtung, weil wir doch alle Gottsucherinnen und Gottsucher sind."

Das Friedenspotenzial der Religionen

Seit 2010 ist die islamische Theologie gleichberechtigt mit der christlichen an deutschen Universitäten. Die Etablierung initiierte die damalige Bildungsministerin Annette Schavan: "Die wissenschaftliche Durchdringung einer Religion ist für jede Religion wichtig. Sie bewahrt vor Abgründen, sie bewahrt vor Aberglaube. Das hat eine große, aufklärerische Perspektive. Die war für mich damals auch ausschlaggebend, um die Universitäten dafür zu öffnen."

Für Sie hat die Politik an dieser Stelle eine Vorbildfunktion: "Ich glaube, der wichtigste Schritt in die Breite der Gesellschaft hinein ist das öffentliche Reden. Also nicht eine Religion zum Sündenbock für alles Mögliche machen, sondern das große Versöhnungspotenzial und das Friedenspotenzial der Religionen deutlich machen."

Dialog als Antwort auf aktuelle Krisen

Auch für die Professorin für Islamwissenschaft Dr. Armina Omerika ist der Übertrag aus der Theorie in die Praxis der Knackpunkt: "Wissenschaftliche Erkenntnisse erreichen sehr, sehr schwer die breite Masse. Wie schafft man das, diese Erkenntnis nach außen zu tragen und zu transferieren?" Dialog funktioniert für sie nicht im luftleeren Raum: "Natürlich gibt es Konfliktpotenziale. Die betreffen in erster Linie nicht die theologischen Positionen. Ich glaube, das kriegt man noch am schnellsten hin. Aber Menschen, die involviert sind in diese Begegnungen, kommen aus unterschiedlichen Konstellationen."

Vergangenheit, Migration, Krieg - all das präge das Miteinander. Doch Dialog sei kein Luxusprojekt, sondern die beste Antwort auf aktuelle Krisen. Davon ist auch Bischof Meier überzeugt: "Es ist ganz, ganz schwierig geworden nach den politischen Ereignissen, etwa im Gaza-Streifen. Der Zustand ist durchaus angespannt, aber das Tischtuch ist nicht zerrissen. Ich glaube, eines steht fest: Mit Krieg, auch mit Totschweigen, ist vieles verloren. Aber mit Dialog kann man Land wieder zurückgewinnen."

