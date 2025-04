Graphic Novels: "Sonntag", "MBS", "Amir und der Geschmack von Heimat" Stand: 28.03.2025 06:00 Uhr Ein Comic über einen spektakulär unspektakulären Tag, ein Biopic über den König von Saudi-Arabien und eine Geschichte über einen geflüchteten Syrer in der französischen Provinz.

von Mathias Heller

"Sonntag" von Olivier Schrauwen

Sonntag, 8.15 Uhr: Thibault liegt in den Federn und erwartet seine Freundin Migali, die demnächst von einer Fernreise zurückkommt. Eigentlich hat er als Schriftgrafiker noch einen Auftrag zu erledigen - aber nicht an diesem Tag. Thibaults Cousin und Autor dieser Graphic Novel, Olivier Schrauwen, erzählt auf den folgenden 470 Seiten detailliert von der Langeweile, die Thibault umhüllt, der Unsicherheit und den teilweise verqueren Gedanken, die in ihm wabern - wie in jedem von uns. Er erzählt aber auch von den Menschen, die an diesem Tag mit seinem Cousin zu tun haben. Aus den so entstehenden Puzzleteilen setzt sich ein Tag und ein Buch zusammen, das die "New York Times" als eine der acht besten Graphic Novels des letzten Jahres ausgezeichnet hat.

Der Autor folgt dem Tag und seinen Geschehnissen, lässt Momente parallel laufen und separiert sie wieder. Er nimmt sich Zeit für Banalitäten und Nebensächlichkeiten, die dadurch wiederum Bedeutung erlangen. Das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch hochgradig philosophisch. Seine Zeichnungen spickt er mit einer Prise Humor, Detailverliebtheit, aber auch grafischen Raffinessen, wie Unschärfen oder Überlagerungen. In Summe ist "Sonntag", so der Titel der Graphic Novel, ein Buch, was Zeit braucht, um seine wahre Schönheit und Tiefgründigkeit zu entfalten - aber dann ist man froh, es im Bücherregal stehen zu haben.

"Mohammed bin Salman" von Antoine Vitkine und Christophe Girard

Wenn man an Saudi-Arabien denkt, fallen einem Erdöl und eine hohe Dichte an Luxus-Limousinen ein. Die wenigsten kennen die politischen Zustände und wirtschaftlichen Zusammenhänge und wissen, welche Rolle das Land im Zirkus der Weltpolitik spielt. Diese Wissenslücke möchten der französische Journalist Antoine Vitkine und der Zeichner Christophe Girard schließen. Gerne würde Vitkine dazu mit dem amtierenden Kronprinzen sprechen: Mohammed bin Salman, genannt MBS. Diesen umgibt allerdings eine Aura aus Rätseln und Unerreichbarkeit.

So entwirft der Journalist mit dem Zeichner ein Biopic auf Grundlage tiefer Recherche, das den Aufstieg von MBS beschreibt - vom unscheinbaren Jungen, in einer Reihe zahlreicher Erben, bis hin zum aktuellen Herrscher über ein arabisches Land, das ein wichtiger globaler Player geworden ist. Eine Biografie, die aber auch die dunklen Seiten von Macht und großen Visionen zeigt. "Mohammed bin Salman", so der Titel, ist ein Sachcomic, das viele weltpolitische Verwicklungen erklärt, Abhängigkeiten aufgedeckt und einen am Ende schlauer zurücklässt.

"Amir und der Geschmack von Heimat" von Séverine Vidal und Adrián Huelva

Wenn man aus Angst vor dem Tod seine Heimat verlassen muss, entsteht eine tiefe Trauer. So ergeht es Amir, einem jungen Syrer, der in der französischen Provinz strandet. Sicher ist es auch hier nicht, denn der aufflammende Nationalismus schürt auch hier Ressentiments gegen alle, die fremd sind. Seine Notunterkunft wird angezündet, aber zum Glück landet er bei einer freundlichen und ihm zugewandten Familie, die ihn herzlich aufnimmt - bis auf den grummelnden und abweisenden Opa.

Erzählt wird das auf frankophil-leichte und komödiantische Weise von Séverine Vidal und Adrián Huelva. Die Zeichnungen haben Schwung, Humor und eine dem jeweiligen Anlass entsprechende, warme Kolorierung. Garniert wird im wahrsten Sinne mit orientalischen Rezepten, denn Amir ist nicht nur ein netter Kerl, sondern auch ein begnadeter Koch, der sich das ein oder andere Herz erobert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann "Amir und der Geschmack von Heimat", so der Titel der Graphic Novel, als Film erscheint. Unterhaltsam, kurzweilig und mit einer tiefen Botschaft - einfach schön.

