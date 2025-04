Nachgedacht: Ein Papst stirbt - und dann? Stand: 25.04.2025 06:00 Uhr In dieser Woche richten sich Blicke auf den Vatikan: Papst Franziskus ist tot. Was diesem Kirchenmann besonders am Herzen lag, war der menschliche Umgang mit der Natur. Ein Gedanke, den man in diesen Tagen auch wieder ernster nehmen könnte, findet Claudia Christophersen

von Claudia Christophersen

Eigentlich war es nicht überraschend und dann war es doch ein Moment des Innehaltens: "Der Papst ist tot", das war die erste, kurze, knappe Meldung am Ostermontag in den Zehn-Uhr-Nachrichten. Papst Franziskus hatte am Vortag noch den US-amerikanischen Vizepräsidenten empfangen, sich aufgemacht und auf den Petersplatz in die Menge begeben. Über Wochen hatte er zuvor schwer krank im Krankenhaus gelegen. Die Lage war ernst, Ärzte, Gläubige, Journalisten, die Welt waren im Prinzip auf seinen möglichen Tod vorbereitet.

Ein Außenseiter im Papstamt

Zwölf Jahre war Jorge Mario Bergoglio Papst. Als er 2013 gewählt wurde, hatte niemand den Argentinier auf dem Schirm. Ein Mann, der nicht im Fokus stand, der nicht aus Europa kam, der die Welt vom anderen Ende aus betrachtete. Der erste Jesuit im Papstamt, ein Außenseiter. Ein Papst, der Papst wurde, nicht weil zuvor ein Papst gestorben, sondern zurückgetreten war. Ein Papst, der seinen Vorgänger noch Jahre, wenn auch nur im Hintergrund, spürte - alles andere als konfliktfrei.

Weitere Informationen Tod von Papst Franziskus: Große Trauer auch im Norden Das Oberhaupt der katholischen Kirche ist am Ostermontag gestorben. Bischöfe aus Norddeutschland würdigten unter anderem seinen Einsatz für Arme und Benachteiligte. mehr

Papst trug keine Prada-Schuhe

Bergoglio war ein Mensch mit Bodenhaftung. Er kannte die Probleme der Menschen um ihn herum, in den Favelas, kannte Armut, Drogenkriminalität, Gewalt. Das dunkle Kapitel der argentinischen Militärdiktatur hat er, damals als Provinzoberer der Jesuiten in Argentinien, erlebt. Zu den Verbrechen hat er sich nie abschließend geäußert. Als Papst setzte Franziskus seinen argentinischen Kurs der Bescheidenheit fort, trug keine roten Prada-Schuhe, fuhr nicht Limousine, wohnte im Gästehaus, nicht im Apostolischen Palast. Man muss mit der Kirche, der katholischen, gar nicht unbedingt viel am Hut haben, und trotzdem beschäftigen solche Ereignisse wie der Tod eines Papstes. Sie lassen uns vom alltäglichen Tun ganz kurz mal zurücktreten. Wir erleben das immer wieder: die Queen starb, wurde beerdigt, ein König gekrönt - Gesprächsthemen auf der Straße, in Büros, am Telefon. Für kurze Zeit geht da eine Türe auf, wir blicken in eine fremde Welt, lassen uns ablenken und beeindrucken. Dann schließt sich diese Türe und alles geht wieder seinen gewohnten Gang.

Vorbild Franz von Assisi

Vorher aber können wir noch ein bisschen in der schillernden Papstwelt verweilen. Franziskus hatte sich seinen Namen nach einem für ihn passenden Vorbild ausgesucht: Franz von Assisi. Zuhause in den italienischen Hügeln Umbriens, suchte er die Einsamkeit, lebte bescheiden mit den Armen, sprach zu Tieren, den Vögeln und Fischen, achtete die Natur. "Laudato si" hieß die Enzyklika, die Papst Franziskus 2015, also relativ am Anfang seines Pontifikats, veröffentlichte.

Ein Text über das, was ihm wirklich und besonders wichtig war: Ökologie, Klima, Umweltschutz, Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit. Der Kirchenmann wusste, wie die großen Klimaforscher unserer heutigen Zeit, alles hängt zusammen, alles ist miteinander verknüpft. Ja, vieles hat Papst Franziskus nicht geschafft, da fehlte es an Reformwillen, da blockierten ihn auch Kräfte der eigenen Kirche. Vielleicht sollte man aber das, was er geschrieben hat, zur Hand nehmen, lesen, darüber nachdenken, sprechen. Das ist ein Vermächtnis. Und man könnte erwarten, dass die mächtigen Menschen aus der Weltpolitik, die am Samstag von weit her zu seiner Beerdigung nach Rom reisen, das tun. Kleines Gedanken-Karussell vor päpstlicher Kulisse, still, ruhig, besonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 25.04.2025 | 10:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz