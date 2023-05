Stand: 11.05.2023 06:00 Uhr Start der Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern

Mit dem Eröffnungskonzert in der Stadtkirche Lübtheen beginnen heute Abend die diesjährigen Orgelspiele Mecklenburg-Vorpommern. Bis Ende Mai sind insgesamt 15 Konzerte geplant, unter anderem in Redefin, Alt Jabel, rund um den Kummerower See und auf Rügen. Bei den Festspielen treten unter anderem Musikerinnen und Musiker aus Japan, China, Polen, den Niederlanden sowie Deutschland auf. Die Organisatoren möchten mit dem Musikfest, das es seit 2019 gibt, der Orgel in den Dörfern in Mecklenburg und Vorpommern mehr Aufmerksamkeit schenken. | Sendebezug: | 11.05.2023 06:00 | NDR Kultur