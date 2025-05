Kirchentag 2025 in Hannover: Auftakt mit "Abend der Begegnung" Stand: 01.05.2025 10:00 Uhr Knapp 35.000 Menschen sind am Mittwochabend zu den beiden Eröffnungsgottesdiensten des Evangelischen Kirchentags in Hannover gekommen. Beim anschließenden "Abend der Begegnung" war ebenfalls viel los. 14 Bühnen waren in der Innenstadt aufgebaut worden, dazu kamen noch über 100 Stände. Eine Momentaufnahme.

von Oliver Buchholz

Die Stadt ist voll. Das heißt: Zwischen Hauptbahnhof und dem Neuen Rathaus am Maschsee drängen sich Zehntausende Menschen in den Straßen und Gassen dicht an dicht. Einige sind mit dem roten Schal des Kirchentags unterwegs. Viele kommen aus Hannover und der Umgebung. Sie wollen sich den Auftaktabend nicht entgehen lassen. Genau das ist auch das Anliegen der Veranstalter gewesen: Menschen miteinander ins Gespräch und in Kontakt bringen.

Die Stimmung ist gut, an vielen Ständen wird gegessen und getrunken, außerdem wird viel gesungen. Es gibt die unterschiedlichsten Musikangebote, Aussteller, die sich an Ständen präsentieren, wollen Begegnungsräume ermöglichen. Etwa der Stand, der "Heringe in Einraumwohnung" anbietet - also Dosenfisch. Darauf steht: "Luther bei die Fische, Kirchenkreis Cuxhaven-Hadeln". "Die Leute nehmen uns die Dosen einfach so ab", erzählt die Frau hinter dem Stand.

Im Fokus stehen Bibelarbeiten und die Großpodien

Zum Auftakt steht die Marktkirche in Hannover im Mittelpunkt. Sie ist auch das Zentrum am "Abend der Begegnung". Viele drängen sich hier zusammen, kommen tatsächlich miteinander ins Gespräch und freuen sich auf die nächsten Tage. "Wir sind aus Hannover und wollten ein bisschen Kirchentagsluft schnuppern", sagt eine Besucherin stellvertretend für viele andere.

Am Donnerstag geht es dann auf dem Kirchentag in Hannover zum ersten Mal um inhaltliche Dinge. Neben Bibelarbeiten oder dem Musiker Bodo Wartke stehen auch Veranstaltungen auf großen Podien auf dem Programm. Da geht es unter anderem um die Themen Frieden und den Nahost-Konflikt. Aber auch Migration wird eine Rolle spielen, genauso wie die Ökumene, Klimagerechtigkeit oder das Thema Demokratie. Die Bandbreite der Themen beim diesjährigen Evangelischen Kirchentag ist also erkennbar groß.

Einige prominente Namen haben sich für die Bibelarbeiten angekündigt. Erwartet werden zum Beispiel die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und der noch geschäftsführende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD).

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 01.05.2025 | 08:45 Uhr