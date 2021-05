Mecklenburgisches Staatstheater präsentiert Spielplan 2021/2022 Stand: 12.05.2021 13:00 Uhr M wie Mitdenken, Machen, Mittendrin und vor allem M für Mecklenburgisches Staatstheater. Das M soll tonangebend sein für ein Staatstheater in zwei Städten mit sechs Sparten und 694 Veranstaltungen in der neuen Spielzeit. So kündigt die neue künstlerische Leitung den Spielplan 2021/2022 an.

von Axel Seitz

"Im Theater ist man nie allein, das Teilen von Gedanken und Gefühlen ist die Seele dieses Mediums", betont der neue Generalintendant Hans-Georg Wegner gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Christian Schwandt zu Vorstellung des neuen Spielplans. Und weiter: "Die Gegenwart, in der wir leben, braucht den 'Freiraum Theater' gerade jetzt, wo Gespräche zu Schlachtfeldern, wo komplexes Denken und Empfinden so selten werden."

Mecklenburgisches Staatstheater: Start mit drei Premieren

"Wir sind Ihr Theater" ist die neue Spielzeit überschrieben, die Ende September gleich mit drei Premieren startet. Der neue Schweriner Operndirektor Martin G. Berger inszeniert die Oper "Le Grand Macabre" von György Ligeti. Am gleichen Tag präsentiert sich auch die neue Ballettdirektorin Xenia Wiest mit "Nacht ohne Morgen", einem zweiteiligen Ballettabend. Das Schauspiel steuert für dieses Eröffnungswochenende am 24. und 25. September in Schwerin eine Bühnenfassung des französischen Films von 1945 "Kinder des Olymp" bei. Regie führt hier Alice Buddeberg, sie ist neue Hausregisseurin am Mecklenburgischen Staatstheater.

Am zweiten Standort - in Parchim - plant das Junge Staatstheater bereits am 18. September die erste Premiere, die Komödie "Der Familienrat oder Mama muss weg". Die niederdeutsche Fritz-Reuter-Bühne startet in die neue Spielzeit unter anderem mit "Misery - Schriew üm dien Läben" nach Steven King.

63 Produktionen, unter anderem Mozarts "Die Zauberflöte"

Weitere Informationen Kulturpartner: Mecklenburgisches Staatstheater Das Mecklenburgische Staatstheater gehört zu den großen traditionsreichen Bühnen im norddeutschen Raum. extern

Das erste von insgesamt sieben Sinfoniekonzerten der Mecklenburgischen Staatskapelle ist Mitte Oktober vorgesehen, Generalmusikdirektor Mark Rohde dirigiert dann die 1. Sinfonie von Brahms und das Violinkonzert von Beethoven.

Die sechs Sparten des Mecklenburgischen Staatstheaters wollen insgesamt 63 Produktionen in der neuen Spielzeit auf die Bühnen in Schwerin und Parchim bringen, darunter Mozarts "Die Zauberflöte", die dokumentarische Naturoper "Wölfe" als Uraufführung für Schwerin, "Solo Sunny" nach dem gleichnamigen DEFA-Film, "Der Zauberberg" von Thomas Mann, eine Ballettgala mit internationalen Gästen, die niederdeutsche Kriminalkomödie "Fisch för Vier" sowie Stücke für Kinder wie "Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärt" und "Füchse lügen nicht".

Ein Theater in neuem Gewand - mit alter Mission

Zwar hat sich Hans-Georg Wegner bereits zu den Schlossfestspielen bekannt, doch was es im Sommer 2022 auf dem Schweriner Alten Garten zu sehen gibt, wurde noch nicht verkündet. Erst im September soll verraten werden, welche Inszenierung am 17. Juni 2022 Premiere haben wird.

Die neue künstlerische Leitung unter Generalintendant Hans-Georg Wegner verspricht ein Theater in neuem Gewand mit alter Mission, denn das "M" soll für ein Mecklenburgisches Staatstheater stehen, dass an die besonders erfolgreichen 1980er-Jahre anknüpfen möchte, an "ein legendäres, mutiges und aufrüttelndes Kapitel". Diesen Gedanken wollen die Schweriner und Parchimer Theaterleute "in unsere heutige Zeit übertragen, ihn adaptieren und fortschreiben".

