Stand: 20.03.2016 12:36 Uhr Göttinger Goldt mit "Göttinger Elch" geehrt

Der Schriftsteller und Musiker Max Goldt ist am Sonntag mit dem Satirepreis "Göttinger Elch" ausgezeichnet worden. Die Ehrung erhielt Goldt vor allem für sein literarisches Werk. Niemand beschreibe die Komik der Welt so eindringlich und punktgenau in deutscher Sprache wie er, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Laudatio auf den Schriftsteller und Musiker hielt der Göttinger Literaturprofessor Heinrich Detering. Goldts Texte gehörten zur großen komischen Literatur der deutschen Sprache, so Detering in seiner Rede. Der Literaturprofessor würdigte vor allem Goldts Liedtexte, die er für die 80er-Jahre-Band Foyer des Arts geschrieben hatte, aber auch Goldts "absurde" Kolumnen, die unter anderem im Satiremagazin "Titanic" erschienen sind.

Goldt verzichtet auf Elchrahmsuppe

Der gebürtige Göttinger Max Goldt ist der 19. Preisträger des Satirepreises "Göttinger Elch". Auf einen Teil des Preises, nämlich die 99 Dosen Elchrahmsuppe, verzichtete Goldt auf eigenen Wunsch. Er habe eine Abneigung gegen Dosen und gegen Suppe mit Fleischbeilage, sagte Organisator WP Fahrenberg. Die Preisübergabe für Goldts Lebenswerk beschränkte sich am Sonntag daher auf 3.333 Euro und eine silberne Elch-Broschüre.

Namhafte Preisträger

Der Name des Preises geht auf einen Zweizeiler des Satirikers F.W. Bernstein zurück: "Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche." Der Satirepreis wird seit 1997 verliehen. Bekannte Preisträger sind unter anderem Rudi Hurzlmeier, Olli Dittrich und Josef Hader.

Der "Göttinger Elch" - Die bisherigen Preisträger Jahr Preisträger 1997 Chlodwig Poth 1998 nicht verliehen 1999 Robert Gernhardt 2000 Gerhard Polt 2001 Harry Rowohlt 2002 Marie Marcks 2003 F. W. Bernstein 2004 Emil Steinberger 2005 Otto Waalkes 2006 Hans Traxler 2007 Ernst Kahl 2008 Biermösl Blosn 2009 Helge Schneider 2010 Olli Dittrich 2011 Josef Hader 2012 Franziska Becker 2013 Michael Sowa 2014 Georg Schramm 2015 Rudi Hurzlmeier

