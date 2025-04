Wechseljahre in der Literatur: Vom Tabu zum Trend? Stand: 24.04.2025 14:26 Uhr Das einstige Tabuthema neu gedacht: Immer mehr Bücher werden zum Thema Wechseljahre geschrieben. Autorinnen wie Stefanie de Velasco, Ulrike Draesner oder Anika Decker eröffnen neue Perspektiven auf die Wechseljahre.

von Alexandra Friedrich

Mit "Auf allen Vieren" hat Miranda July im vergangenen Jahr einen gefeierten Roman über eine Frau in den Wechseljahren geschrieben. Die britisch-australische Schauspielerin Naomie Watts hat Anfang des Jahres ihre eigenen Erfahrungen mit der Menopause in "Dare I Say it" veröffentlicht. Auch in Deutschland schreiben immer mehr Frauen Bücher über die Wechseljahre.

"Heiß" von Stefanie de Velasco: Liebeserklärung an die Wechseljahre

Wie komme ich schlank, straff und gut gelaunt durch die Menopause? Die meisten Wechseljahre-Bücher fallen in diese Kategorie, Ratgeber-Bücher zwischen Empowerment und Selbstoptimierung, gern mit spiritueller Note. Erfrischend anders: das neue Buch von Stefanie de Velasco. Die Berliner Autorin hat gerade mit ihrem Roman-Essay "Heiß" eine Liebeserklärung an die Wechseljahre geschrieben.

Zugegebenermaßen: eine Liebe auf den zweiten Blick. Als es losging mit den Wechseljahren, war Stefanie de Velasco - beziehungsweise ihr Alter Ego im Buch - noch von stereotypen Vorstellungen geprägt: "Ich dachte an völlig aufgedrehte, hysterische Tanten in der schlimmsten Zeit ihres Lebens, die - einmal überstanden - ihre Trockenzeit einläutete. (…) Ich dachte an Fräulein Rottenmeier und Camilla Parker Bowles in den 90er-Jahren, Schabracken, Fregatten, Spinatwachteln!"

Mit Klischees brechen

Wenn überhaupt über die Frau in den Wechseljahren erzählt wurde, dann lange Zeit ungefähr so. Mit diesen Klischees konnte und wollte Stefanie de Velasco sich nicht identifizieren. Also hieß es, eine eigene Idee zu entwickeln für diese neue Lebensphase. Herausforderung UND Chance: "… die Frau zu werden, die ich immer sein wollte, denn ab jetzt laufe ich außer Konkurrenz, so wie die richtig guten Filme in Cannes."

Weniger Aufmerksamkeit, mehr Freiheit, meint de Velasco. Und weniger Östrogen, weniger Harmoniesucht. Mit den hormonellen Veränderungen hat die Autorin neue Seiten an sich entdeckt: "Unbequem werden, widerborstig, Nein sagen können, ein sehr, sehr, sehr starkes Durchsetzungsvermögen und auch vor allem eine gewisse Klarheit. So ein klarer Blick auf die Welt und auf sich selber, der aber natürlich auch manchmal sehr unangenehm sein kann."

Unangenehm für die anderen, für Stefanie de Velasco echte Superkräfte. Ihre Protagonistin in "Heiß" bekommt deshalb sogar einen heroischen Kampfnamen: Arruga nennt sie die menopausale Superheldin. Das kommt von lateinisch rugare - was so viel heißt wie falten, knittern.

Anthologie "Wechselhafte Jahre": Schreiben über das Älterwerden

Einen wertschätzenden Blick auf die Runzeln findet auch Sabine Scholl in ihrem Text "Nackt sein" für die Anthologie "Wechselhafte Jahre", in der Schriftstellerinnen übers Älterwerden schreiben: "Das Wort ALT ist in FALTE enthalten, deswegen wird geglaubt, die Falte wäre ein Zeichen für Verfall." Aber nein! "Die Falte schafft Raum, macht Volumen, eine weitere Dimension. Die Falte spricht, sie erzählt. Und deshalb bedeuten Falten hier mehr als die aus Filmen geborgte Schönheit, die immer nur jung sein muss."

Ihre nicht-jugendliche Schönheit entdeckt Ruth Cerha in ihrem Text "Entpuppung", im gleichen Band:

"Es war großartig, bei 33 Grad Celsius keinen BH zu tragen. Ich ging im Rhythmus der ungehinderten Bewegungen meines Busens durch die Stadt. (…) Nach einem Abend, den ich mit einer Freundin am Donaukanal verbracht hatte, schickte sie mir ein Selfie von uns mit der Frage: Darf ich das posten? Man sieht deine Nippel durchs Kleid. Soll ich sie wegmachen? Untersteh dich, schrieb ich zurück. Was soll ich ohne meine Nippel anfangen?" Zitat aus "Entpuppung" von Ruth Cerha

Ulrike Draesner: Schluss mit der Scham

Schluss mit der Scham! Das wünscht sich in "Wechselhafte Jahre" auch Ulrike Draesner, die schon 2016 in dem Hörbuch "Happy Ageing" eine Wechseljahre-Enttabuisierungs-Offensive gestartet hatte. Hier schreibt sie:

"Es fehlen gesellschaftlich etablierte Formen, über das Altern als Frau anders als im Modus des Defizits und seiner Behebung ('so bleibst du attraktiv für deinen Mann') oder medizinischer Fürsorge zu sprechen. Dieses Fehlen ist schmerzlich: Es bedeutet, dass das, was erlebt wird, schon in diesem Erleben diffus bleibt. Es kann nur unzureichend ausgedrückt und daher auch nur unzureichend erinnert werden. Die Sprachlosigkeit wird an die nächste Generation weitergegeben." Zitat aus "Wechselhafte Jahre" von Ulrike Draesner

Das meint auch Stefanie de Velasco. Ihr Buch "Heiß" ist der Versuch, "die Wechseljahre von diesem ganzen Dreck zu befreien. Wie so ein Schatz, der so bedeckt ist, mit irgendwelchem Müll, so einen Schatz zu bergen. Immer wieder muss die nächste Generation von Frauen diese Schatzkiste irgendwie wieder so frei buddeln."

Menopausaler Krimi - Tine Dreyer erfindet neues Wechseljahre-Genre

Vielleicht ändert sich das jetzt. Die Fülle an unterschiedlicher Wechseljahre-Literatur, die allein in den letzten Monaten erschienen ist, lässt hoffen. Tine Dreyer will mit "Morden in der Menopause" gleich ein neues Genre erfunden haben: den menopausalen Krimi.

"Ich war seit vier Uhr morgens wach und hatte mich so oft von rechts nach links und wieder zurück gedreht, dass mir fast schwindelig war. Seit Tagen konnte ich nicht schlafen. Vielleicht weil Vollmond war oder ich irgendwas ausbrütete, ich wusste es nicht." Zitat aus "Morden in der Menopause" von Tine Dreyer

Die Endvierzigerin Liv ahnt nicht, dass sie in die Wechseljahre gekommen ist. Und nachdem ihre erste Hitzewallung eine tödliche Kettenreaktion auslöst, sorgt nicht mehr nur der Hormonmangel für schlaflose Nächte, sondern auch die Schuldgefühle. Eine Krimi-Comedy, die mit den alten Klischees über die Wechseljahre spielt.

Beliebte Erzählung: Ältere Frau trifft jüngeren Mann

Beliebter ist inzwischen aber eine andere Erzählung: die der mittelalten, aber meistens noch irre sexy Frau, die sich einen jüngeren Lover sucht. Plot in aktuellen Filmen mit Nicole Kidman ("Babygirl"), Fanny Ardant, Naomie Watts - und in dem neuen Roman von Anika Decker: "Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben".

Nina, um die 50, wird von ihrem Mann verlassen - natürlich für eine Jüngere. Sie muss aus der repräsentativen Villa aus- und in eine 1,5-Zimmer-Wohnung einziehen. Ganz schön trostlos - bis sie sich Hals über Kopf in den 20 Jahre jüngeren David verliebt.

"Ich kann nicht fassen, wie sehr es mich erwischt hat, weiß nicht, ob ich mich darüber freuen oder schreiend vor meinem Leben davonlaufen soll … Brauche ich jetzt auch noch einen jungen Liebhaber, um mir zu beweisen, dass da noch so viel auf mich wartet?" Zitat aus "Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben"

Es wartet auf jeden Fall noch sehr viel mehr auf Nina. Was hat Anika Decker an dieser Figur gereizt? "Ich hatte Sehnsucht nach einer Protagonistin, die eine Lesebrille aufsetzen muss, um die Kondomverpackung zu lesen", erzählt die Autorin und Regisseurin im Podcast "50 über 50". Dessen Moderatorin Stephanie Hielscher hat wiederum gerade einen Interview-Band veröffentlicht: "So alt war ich noch nie". Versammelt Gespräche mit verschiedenen prominenten Frauen in den sogenannten mittleren Jahren. Von Schauspielerin Marie Bäumer bis zur Schriftstellerin Ildikó von Kürthy.

Gesamtgesellschaftliches Verständnis für Frauen in den Wechseljahren

Also ein Tabuthema sind die Wechseljahre zumindest in der Literatur nicht mehr. Erzählt werden die Geschichten aber zumeist von mittelalten Frauen und mutmaßlich sind auch sie es, die die Bücher kaufen. Wie viele Männer und wie viele Menschen unter 40 interessieren sich für diese Geschichten? Sicher ist die gewonnene Sprache über Wechseljahre ein Gewinn für die "Betroffenen".

Um ein gesamtgesellschaftliches Verständnis für Frauen in den Wechseljahren und ein Ende ihrer Abwertung zu erreichen, braucht es vermutlich noch mehr. Vielleicht hilft hier ein spezielles Stück Text, in das die Wechseljahre gerade Einzug gefunden haben: der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung.

