Stand: 30.06.2024 10:49 Uhr Kunstprojekt auf Spiekeroog: Regisseurin macht Strand zur Theaterbühne

Am Strand der Nordseeinsel Spiekeroog hängt seit Kurzem ein übergroßer, vier Meter hoher Theatervorhang. Dahinter stehen Klapptstühle im Sand und man hört das Meeresrauschen. Diese Installation ist ein ungewöhnliches Theaterprojekt der rumänischen Theaterregisseurin Iulia Grigoriu. Die 30-Jährige, die in Berlin wohnt, ist in diesem Sommer die Gewinnerin der 10. Spiekerooger Zeltplatzresidenz, einem Stipendium für Kunstprojekte im öffentlichen Raum, das die ostfriesische Insel jährlich vergibt. Zu dem Vorhang gehört auch ein experimentelles Theaterstück der Künstlerin mit dem Titel "RED EXIT!". Grigoriu ist die Gewinnerin aus rund 80 Einreichungen für das Stipendium. | Sendebezug: | 30.06.2024 10:30 | NDR Kultur